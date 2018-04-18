Весенний форум дачников Подмосковья пройдет 20 апреля

Традиционный весенний форум дачников и садоводов Подмосковья пройдет 20 апреля в Дмитровском районе, участников ждет открытый диалог с представителями власти, бесплатные консультации специалистов БТИ, налоговой службы МЧС , говорится в сообщении секретариата первого заместителя председателя Мособлдумы, председателя Союза дачников Подмосковья Никиты Чаплина

«На форуме соберутся председатели садовых и дачных товариществ Дмитровского, Солнечногорского и Щелковского районов, городского округа Королев, а также других муниципальных образований Московской области», — отмечается в материале.

В рамках форума обсудят подготовку к реализации норм закона о садоводах, вопросы определения кадастровой стоимости недвижимости в садоводческих и дачных объединениях в 2018 году. Также среди тем форума: оформление недвижимости, постановка на кадастровый учет имущества общего пользования СНТ и недвижимости физических лиц, оформление и строительство подъездных дорог к СНТ, внедрение раздельного сбора мусора на дачах, особенность начисления льготы на шесть соток.

Также дачники Подмосковья обсудят инициативу о дополнении Хартии дачников регламентом содержания собак на участках.