Весенний форум дачников Подмосковья пройдет 20 апреля 

Традиционный весенний форум дачников и садоводов Подмосковья пройдет 20 апреля в Дмитровском районе, участников ждет открытый диалог с представителями власти, бесплатные консультации специалистов БТИ, налоговой службы и МЧС, говорится в сообщении секретариата первого заместителя председателя Мособлдумы, председателя Союза дачников Подмосковья Никиты Чаплина.
«На форуме соберутся председатели садовых и дачных товариществ Дмитровского, Солнечногорского и Щелковского районов, городского округа Королев, а также других муниципальных образований Московской области», — отмечается в материале.
В работе форума примут участие Никита Чаплин, а также заместитель министра имущественных отношений Подмосковья Юрий Лавряков, заместитель руководителя УФНС России по Московской области Александр Комзов, замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова, а также представители областного Минэкологии, управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Подмосковью, МОБТИ.
В рамках форума обсудят подготовку к реализации норм закона о садоводах, вопросы определения кадастровой стоимости недвижимости в садоводческих и дачных объединениях в 2018 году. Также среди тем форума: оформление недвижимости, постановка на кадастровый учет имущества общего пользования СНТ и недвижимости физических лиц, оформление и строительство подъездных дорог к СНТ, внедрение раздельного сбора мусора на дачах, особенность начисления льготы на шесть соток.
Также дачники Подмосковья обсудят инициативу о дополнении Хартии дачников регламентом содержания собак на участках.