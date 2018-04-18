Личный опыт: квартира для отдыха и «для здоровья» в Чехии

Досье Prian.ru Покупатель: Дина из Тель-Авива Риэлтор: Maralina Realty Регион: Чехия , Теплице Объект: двухкомнатная квартира площадью 70 кв. м Цена: €65 000 Сделка: покупка на вторичном рынке в 2016 году.

Это жильё только для себя, для того, чтобы можно было отдохнуть.

Можно было приобрести квартиру дешевле. Моя обошлась в районе €65 000.

Общие расходы на содержание квартиры и услуги управляющей компании — пара тысяч евро в год.

— Дина, расскажите, почему решили приобрести квартиру именно в Чехии?

— Потому что эта европейская страна очень красивая, приятная. Облегчается общение, языки, не скажу, что схожие, но легко найти человека, который тебя поймет и поможет. Пожилые люди здесь все чуть-чуть говорят по-русски, и это очень важно.

Я же сначала рассматривала и Германию . Но как представила себе, что приеду в страну, где не смогу даже на почту сходить и элементарно что-то сделать, потому что совершенно не знаю языка, сразу от этой мысли отказалась. И остановилась на Чехии.

И еще она просто очень мне нравится, её природа, люди.

— Вы наверняка в Чехии до покупки уже бывали?

— Да, много раз приезжала на отдых в Карловы Вары Марианске-Лазне , в разные небольшие городки, в которых тихо, спокойно и можно найти приятное отдохновение. В одном из них и решила купить жилье.

Правда, была у меня ещё одна цель. Так как люди мы уже не очень молодые и надо как-то оздоравливаться ездить…

— Я почему-то думала, что вы сейчас заговорите про инвестиции…

— Нет, это жильё только для себя, для того, чтобы можно было отдохнуть. Мы живем в Израиле , у нас очень жарко. И хотелось иметь такое место, где можно было бы спрятаться в летние месяцы от этой изнуряющей жары. Чтобы можно было приехать с внуками, в более приятную погоду, где рядом есть лес, и можно гулять. Вот это всё и привлекло в Чехии.

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— А вы сразу поняли, в каком городе хотите купить жильё?

— В самом начале я рассматривала Карловы Вары и Марианске-Лазне. Конечно, больше всего интересовала ценовая политика. Поэтому обратила внимание и на другие небольшие чешские городки в этом регионе. Природные условия в них принципиально не отличаются. Тоже можно получить лечение, есть различные минеральные воды.

Искала именно квартиру, не дом, потому что он требует определённого ухода, а мне это не нужно было… Квартиру обыкновенную, городскую, двух— или трехкомнатную, чтобы в ней было приятно находиться, чтобы она располагалась в хорошем месте, была полностью отремонтирована и обставлена. Ведь у меня не было ни времени, ни желания заниматься ремонтами. Такую и нашла.

— Расскажите о ней подробнее.

— Квартира находится в блочном доме. Сначала я очень хотела квартиру в кирпичном здании, может, даже старинном. Знаете, есть такие дома, которые охраняются государством, очень красивые. Мечта детства в подобном доме жить. Казалось, что это что-то необыкновенное. Но посмотрев квартиры в таких зданиях, поняла, что это не для меня. Некомфортно находиться внутри. Эти большие очень толстые стены давили, как-то напрягали.

А панельные дома мне понравились. Они относительно новые — 12-15 лет, но даже после такого срока уже прошли капитальный ремонт, так называемое утепление. Стены делаются более толстыми за счёт прокладки специальным материалом. Благодаря этому квартира и тепло хорошо держит, и звукоизоляция лучше. И действительно, побывав там зимой, могу точно сказать, батареи включать приходилось очень редко.

— В каком же городе этот дом и квартира? У вас ведь было несколько вариантов.

— В Теплице. Он меня привлёк очень хорошим расположением — близко Прага , близко Дрезден . Арендовав машину, в эти города можно ездить просто на вечер, в ресторан, на концерт или какое-то другое мероприятие. Добраться туда-обратно не составляет труда. При желании можно поехать дальше по стране или в другие города Европы. Но это уже более времязатратные поездки — целые путешествия.

И сам Теплице — очень-очень симпатичный городок. Такой приятный центр у него, есть несколько санаториев, услугами которых может воспользоваться любой приезжий. Можно сходить на приём к врачу, принимать разнообразные минеральные ванны, ходить в бассейн с минеральной водой. И архитектурно он очень привлекательный.

Вокруг города много озёр, что мне тоже понравилось. Ведь когда приезжаешь с детьми, им нужно организовать отдых, чтобы было интересно. И поездки на озёра здесь как нельзя кстати. Они здесь чистые, прозрачные, приятная чудесная вода. В некоторых озёрах она даже минеральная. Конечно, не для питья, а чтобы принимать ванны.

Очень важно, что инфраструктура вокруг озёр тоже хорошо развита. Есть водные мероприятия для детей разного возраста и для взрослых. Там нескучно, красиво и удобно, потому что всё под рукой. Это сильные стороны Теплице.

Вот, например, Марианске-Лазне — прелестный, чудесный город, очень теплый, аккуратный. Но он более отдалённый от Праги.

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— Давайте ещё немного поговорим о квартире. Чем она оказалась так хороша, что смогла затмить все остальные варианты, что вы просматривали? Наверняка ведь вы много объектов обошли…

— У неё необычная планировка. Бывшие хозяева провели ремонт, изменили её, сделав очень современной, красивой и удобной: большой холл, красивая кухня, совмещенная со столовой, гардеробная комната, большая спальня, просторный балкон, ванная и туалетная комнаты. Общая площадь –70 кв. м. Всё, что нам с мужем нужно.

— Вы упомянули, что искали квартиру, которая была бы полностью готова для проживания…

— Так и получилось, кроме ремонта была и хорошая обстановка. Ванная с туалетом полностью отделаны кафелем, сантехника. Без излишеств, но со вкусом. Докупать практически ничего и не пришлось. Только кровать — это было моё пожелание. Все-таки это такой очень личный предмет мебели. Ещё шторы приобрели и детскую кроватку.

Кухня была полностью оборудована — холодильник, духовка, посудомоечная машина, микроволновка, индукционная плита, вытяжка. Вообще было всё, вплоть до чайника. В спальне — кровать, в гардеробной — большой шкаф, разделённый на множество специализированных секций, всё очень грамотно сделано. В квартире чисто и аккуратно.

Вы знаете, у меня мама очень пожилой человек. В первый раз в эту квартиру я приехала вместе с ней, и оказалось, что она привезла с собой много тряпочек. Она думала, что всю квартиру придётся отмывать. В итоге мы обе были очень удивлены. Я этим многочисленным тряпочкам, а мама тому, что квартира уже в прекрасном состоянии.

— Район вам нравится так же, как и квартира?

— Да, несмотря на то, что это совершенно обычный спальный район, дома там расположены далеко друг от друга, нет скученности. В основном это восьмиэтажные дома, у нас именно такой, квартира на втором этаже. Мне хотелось немножечко повыше, но не получилось.

Под окном у нас — замечательная берёзовая роща. Несмотря на то, что напротив расположен супермаркет, это совершенно не доставляет беспокойств. Всё такое тихое. У нас даже троллейбус рядом с домом проходит, но его никогда не слышно. Очень хорошая звукоизоляция, если закрыты окна, то вообще никаких посторонних звуков не слышно.

При этом наш тихий район совсем недалеко от центра. Теплице городок маленький — 50 000 жителей. Он такой домашний, чистый, красивый, много цветников, парков. Вокруг очень много замков.

В Чехии вообще много замков, которые сейчас превращены в музеи, галереи, некоторые оставлены в первозданном виде, все охраняются государством. Как правило, они окружены большими парками. Одним словом, здесь есть, где погулять, подышать, где провести хорошо время. Может быть, даже в одиночестве, в какой-то такой нирване.

И в то же время, в городе есть развлечения — филармония, театр, ботанический сад, прекрасный кантриклаб…

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— Можно с этого места подробнее. Что за кантриклаб?

— Конечно, там несколько бассейнов, разные горки, массажи. То есть место, где можно одновременно и хорошо провести время, и отдохнуть.

Есть крупные торговые центры, которые работают всю неделю без перерывов и выходных. Это тоже удобно. В любое время ты можешь прийти и купить всё, что тебе надо. Рестораны в городе прекрасные, очень вкусно и обслуживание хорошее.

— Насколько знаю, и цены должны быть невысокие, по сравнению со среднеевропейскими…

— Да, демократичные. Моя квартира обошлась в районе €65 000. А можно было купить в разы дешевле.

Там же есть кооперативные дома, где можно приобрести квартиру на физлицо. Ты становишься членом этого кооператива, но необходимо открыть ещё какой-то частный бизнес. Такое жильё мне тоже предлагали, показывали, но мне оно не подходит.

— Чтобы найти свою во всех смыслах квартиру, вы специально приехали в Чехию или во время очередного отпуска решили совместить приятное с полезным?

— На самом деле я работала над тем, чтобы купить квартиру, три года. В интернете смотрела, несколько раз ездила целенаправленно на просмотры. Я как бы намечала себе, что я хочу посмотреть, ориентируясь на предложения на сайтах, потом начинала переписываться с риэлторами и уже договаривалась конкретно.

Агентство, через которое купила своё жилье в Теплице, я тоже видела в интернете, но на тот момент ничего из предложенного в выкладке меня не привлекло, правда, телефон себе сохранила. Но я не планировала с ней связываться, так как объектов присмотрела много и приехала в город по договорённости с риэлтором из другой компании.

И честно вам скажу, что большинство из квартир, что выставляют в объявлениях, уже давно проданы. Их оставляют на сайте для привлечения внимания. Я лично с этим столкнулась. Но я не предъявляю никому претензий, понимаю, что это сложный бизнес и ребята очень сильно старались.

Пробыв там пять дней, изрядно устав и уже несколько расстроившись, я собиралась уехать домой ни с чем. При выборе я во многом ориентировалась на самоощущения. И ничего из того, что я успела посмотреть, за душу не зацепило. А для меня было важно, чтобы я зашла в квартиру и почувствовала, что мне там хорошо.

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— То есть каких-то конкретных претензий, вроде неудачной планировки к квартирам не было?

— Нет, были различные субъективные моменты. Где-то запах не нравился, где-то жильё казалось неухоженным или просто некомфортно чувствовалось. А убеждать себя и делать какое-то усилия над собой не хотелось. Нет, так нет. Ведь только себе в чём-то уступишь, это потянет за собой необходимость каких-то переделок в квартире. А этого было совершенно не нужно.

Так вот, уже устав от безрезультатных поисков, я решила на всякий случай позвонить в Maralina Realty. Просто потому, что раз я уже в Теплице, то надо проверить все варианты. Я хорошо помню, что сидела в кафе и размышляла, что же мне делать: остался всего один день и надо уезжать домой.

Риэлтор очень быстро откликнулась, сказала, что готова встретиться и показать всё, что у неё сейчас есть. А подойдет ли что-то, это уже я решу. Встретились буквально через час. Она ко мне подъехала, мы выпили вместе кофе, немного поговорили и у нас сразу возник контакт.

Потом я посмотрела с ней три квартиры, две из которых мне очень понравились. Всё хорошо отремонтировано, с большим вкусом. Но одна из понравившихся была кооперативной, для которой нужно открывать фирму. Я от такого варианта осталась в замешательстве, просто потому, что он мне плохо понятен. А вторая, как раз та, что я купила.

Я познакомилась с хозяевами обеих квартир. Это оказались молодые пары из Казахстана . Как я поняла, они приезжают учиться в Прагу, она же недалеко от Теплице. И родители стараются им помочь, приобрести жилье.

— Сразу приняли решение?

— Я сказала, что мне нравится квартира, мы ещё раз её осмотрели, пообщались с хозяевами. Заключили предварительный договор, я внесла залог — 1,5% от стоимости квартиры. Причём меня заверили, что если сделка вдруг не состоится, а там были некоторые причины для этого, залог полностью вернут.

Всё прошло очень быстро, мне ведь надо было улетать, на руках обратный билет. Я оставила риэлтору доверенность, чтобы она могла от моего имени подписать договор. Ведь повторно прилетать было проблематично, дома есть работа и много других дел. А мне уже самой хотелось купить квартиру, ведь я, наконец, нашла то, что нужно.

И сделка все-таки состоялась, несмотря на некоторые препятствия со стороны продавца…

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— А что случилось, что за препятствия?

— Там сложилась непростая семейная ситуация. Фактическими владельцами квартиры являлась не эта молодая семейная пара, а отец девушки. Ее родители то ли разводились, то ли ещё по каким-то причинам обстановка была не совсем здоровая. И нам пришлось долго ждать, пока отец пришлёт доверенность, необходимую для заключения сделки — около месяца.

Риэлтор меня успокаивала, просила подождать, ведь в предварительном договоре были прописаны сроки, которые истекли. Там ещё процесс затянулся из-за государственных праздников, не могли в Казахстане сделать доверенность, так как ничего не работало, но в итоге всё произошло. Пришла доверенность, и все было подписано. Правда, мне пришлось дополнительно прождать месяц.

Риэлтор меня всё это время держала в курсе дел. И как только в кадастре зарегистрировали нашу сделку, она мне тут же прислала документы по электронной почте, а потом уже оригиналы по почте. При этом изначально, как только стало известно о проблемах, мне сказали, что если я хочу отказаться от покупки, то мне готовы сразу же вернуть деньги. Но я решила пойти до конца.

— После получения документов сразу же поехали в Чехию?

— Не сразу, но поехали. Мы договорились на определённое число. Но решили вместе с мамой приехать за неделю до передачи ключей. Я сняла гостиницу, где мы и поселились. Но нам позвонили бывшие хозяева и сказали, зачем же нам жить в гостинице, это лишние расходы. Тем более, что квартира уже свободна. Мало того, что они приехали за нами в гостиницу, так ещё и договорились, чтобы нам вернули деньги за непрожитые дни, ничего не удержали. Я ведь сразу на весь срок оплатила. Вот бывают такие странные в хорошем смысле слова случаи в жизни.

В этот же приезд подписали договор с компаний, через которую купили квартиру, на управление. Ведь в течение года надо за ней следить, возможно, устранять какие-то неполадки, например, кран начнёт протекать или ещё что-то. Нужно ходить на общедомовое собрание, где обсуждаются новости: какие-то требования для жильцов, необходимость ремонта, деньги на общедомовые нужды. Серьёзно у них это всё поставлено, поэтому нужен человек, который бы за квартирой следил круглый год.

А сотрудник компании не только следит, но и оплачивает все коммунальные услуги, я этим даже не занимаюсь. Просто, когда раз в полгода приезжаю на отдых, оплачиваю услуги фирмы и авансом оставляю определенную сумму на квартиру. В итоге общие расходы на содержание жилья и услуги управляющей компании у меня — пара тысяч евро в год.

— Чуть не забыла спросить, а услуги агента при покупке квартиры вы оплачивали или продавец?

–Там это всё включено в стоимость сделки. Поэтому я даже не знаю, какой процент получил агент, да меня это и не интересовало. От меня не потребовалось и лишней копейки. Даже налог на продажу тогда платил продавец. И вот только с прошлого года в Чехии изменили закон, и сегодня налог на продажу оплачивает покупатель. Вообще от сделки остались только приятные впечатления и знакомства.

Вы знаете, мы ведь все остались в теплых приятельских отношениях с агентом и парой, которая раньше владела квартирой. Когда я приезжаю на отдых, мы встречаемся, разговариваем на различные темы, совершенно не касающиеся покупки. А это тоже придаёт теплоты. Представляете, что вы приезжаете в чужую страну, в чужой город, а там у вас уже есть друзья, есть, кому привезти подарки.

И по ходу жизни возникает много вопросов. Элементарно, захотелось установить несколько дополнительных источников света… Где найти электрика? Или где купить красивые шторы? А тебе знакомые всё посоветуют, помогут, в магазине всё переведут.

Текст подготовила Екатерина Холодова Фото Maralina Realty