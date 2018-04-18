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5 самых доступных столичных ЖК рядом с парками
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5 самых доступных столичных ЖК рядом с парками 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Жить недалеко от центра, но чтобы экологически чистом районе — мечта любого горожанина. Сейчас в границах старой Москвы — между Садовым кольцом и МКАД — сейчас возводится сразу 20 новых жилых комплексов, которые находятся в непосредственной близости от парков, лесопарков и скверов. При это стоимость жилья в них вполне сопоставима с ценой квартир в комфорт-классе. Специалисты Est-a-Tet составили рейтинг самых доступных ЖК расположенных рядом с парками. Лидеры — в нашей подборке.
№1 рейтинга: ЖК «Лесопарковый»
Девелопер: «Инград»
Минимальный бюджет покупки: 3 млн рублей
Ближайший парк к ЖК: «Битцевский лесопарк»
В качестве преимуществ данного проекта можно назвать разнообразные планировки. Кроме классического формата квартир, проектом предусмотрено жилье евроформата, где площадь кухни-гостиной составляет около 30 кв. м. Практически во всех квартирах предусмотрены лоджии и гардеробные комнаты.
№2 рейтинга: ЖК «Летний сад»
Девелопер: «Эталон-Инвест»
Минимальный бюджет покупки: 3,2 млн рублей
Ближайший парк к ЖК: «Ангарские пруды»
Здесь хорошо развита как социальная, так и бытовая инфраструктура. Еще два плюса — оригинальные архитектурные решения и хорошая транспортная доступность
№3 рейтинга: Мкрн. «Домашний»
Девелопер: «ПСН Групп»
Минимальный бюджет покупки: 3,4 млн рублей
Ближайший парк к ЖК: «Парк 850-летия Москвы»
Отличительная черта микрорайона — единая концепция ландшафтного оформления всей территории. Архитектурный проект разрабатывала голландская компания MLA+. Главная особенность микрорайона — инсоляция всех квартир.
№4 рейтинга: ЖК «Легендарный квартал»
Девелопер: «Д-Инвест»
Минимальный бюджет покупки: 3,6 млн рублей
Ближайший парк к ЖК: «Главный Ботанический сад»
Здесь будет своя торговая галерея, медицинский центр, детский сад, а также Центр водных видов спорта. А бассейн будет отмечать всем международным требованиям — здесь можно будет профессионально заниматься спортом.
№5 рейтинга: ЖК «NOVA Алексеевская»
Девелопер: «Каньон-2»
Минимальный бюджет покупки: 3,8 млн рублей
Ближайший парк к ЖК: «Сокольники»
Первые два этажа комплекса будут отданы по коммерческую недвижимость: продуктовые магазины, аптеки, отделения банка, а еще химчистка и салон массажа. Также в ЖК предусмотрен фитнес-клуб и секции по йоге, аэробике и гимнастике.
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