Ещё
Мебельную фабрику «Домотека» в новой Москве реконструируют после пожара
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мебельную фабрику «Домотека» в новой Москве реконструируют после пожара 

РИАМО 1 час назад
Мебельную фабрику «Домотека» на Калужском шоссе реконструируют после пожара, по итогам всех работ площадь здания составит более 12 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.
«Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, за шесть лет население новой Москвы выросло на сто тысяч человек. Появилось столько же рабочих мест. Реконструкция фабрики в Красной Пахре позволит еще больше увеличить этот показатель. Она будет разноэтажной, до трех этажей с антресолью», — заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
В одном объеме фабрики будут сосредоточены производственные, складские, а также офисные и подсобные помещения. Каждая из зон будет разделена функционально и на уровне планировки.
Погрузка и разгрузка будет проходить на первом этаже, в соседних от производства помещениях. Для поднятия и спуска товаров с антресолей предусмотрен грузовой подъемник. Фасады планируется облицевать панелями терракотового цвета для отапливаемых помещений и профилированным листами для неотапливаемых.
Общая площадь здания составит более 12 тысяч квадратных метров. Она расположится в селе Красная Пахра на Калужском шоссе, дом 7.
РИАМО: последние новости
В России обяжут сохранять продухи в подвалах, чтобы не замуровывать кошек Ограничение на регистрацию в квартирах могут ввести в России Люди пострадали в результате пожара в квартире в Серпухове
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Кремле ответили на «план Авакова»125
Нападение на школу произошло в Башкирии271
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти83
Чайка рассказал, за что поплатился Березовский48
На мятых простынях7
Видео
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:10
Напавший на школу в Башкирии вел тетрадь смерти
Происшествия
01:53
Раскрыт секрет главного трюка Копперфильда
Происшествия
05:00
«Британия не могла допустить возвращения Березовского»
Политика
02:34
Песков назвал путь решения проблемы Донбасса
Политика
26:06
Путину сообщили о блокировке Telegram
Политика
00:47
Путин выразил соболезнования Бушу-старшему
Политика Происшествия
01:01
Названо число участников городского субботника
Новости Москвы
03:58
В Москве объявлен желтый уровень опасности
Общество Новости Москвы
00:26
На летевших из Москвы в Крым пассажиров напали пчелы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение