Мебельную фабрику «Домотека» в новой Москве реконструируют после пожара

Мебельную фабрику «Домотека» на Калужском шоссе реконструируют после пожара, по итогам всех работ площадь здания составит более 12 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Как ранее сообщил мэр Москвы Сергей Собянин , за шесть лет население новой Москвы выросло на сто тысяч человек. Появилось столько же рабочих мест. Реконструкция фабрики в Красной Пахре позволит еще больше увеличить этот показатель. Она будет разноэтажной, до трех этажей с антресолью», — заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов

В одном объеме фабрики будут сосредоточены производственные, складские, а также офисные и подсобные помещения. Каждая из зон будет разделена функционально и на уровне планировки.

Погрузка и разгрузка будет проходить на первом этаже, в соседних от производства помещениях. Для поднятия и спуска товаров с антресолей предусмотрен грузовой подъемник. Фасады планируется облицевать панелями терракотового цвета для отапливаемых помещений и профилированным листами для неотапливаемых.

Общая площадь здания составит более 12 тысяч квадратных метров. Она расположится в селе Красная Пахра на Калужском шоссе, дом 7.