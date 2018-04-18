Четыре семьи получили выплаты на приобретение жилья в Коломенском округе

В Коломенском округе Подмосковья четыре семьи получили свидетельства о праве на получение выплат на приобретение жилья, размер субсидии составит 35% от расчетной средней стоимости жилья, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Глава Коломенского городского округа Денис Лебедев 17 апреля вручил молодым семьям свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья. Правом на господдержку по госпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» воспользовались четыре семьи», — говорится в сообщении.

Размер субсидии составит 35% от расчетной средней стоимости жилья. Средства на программу предусматриваются из бюджетов трех уровней: федерального, областного и местного. Деньги можно использовать как на покупку квартиры, так и на строительство дома.

«Для нас это очень приятное событие. Человек, который приобретает жилье, приобретает корни, и уже сдвинуть его с места достаточно тяжело. Тем более приятно, что вы сейчас получаете сертификат на приобретение жилья именно на территории Коломенского городского округа», — отметил Лебедев.

Так, глава семьи Попокиных Денис рассказал о своих дальнейших планах. По его словам, деньги они планируют потратить на покупку трехкомнатной квартиры, сейчас семья активно занимается поиском.