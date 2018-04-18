Малышки на миллионы. Топ-10 самых успешных жен депутатов Госдумы от ЮФО

Ее имя по-прежнему не известно широкой публике, а вклад в семейную копилку огромен. Жена депутата Госдумы заработала за прошлый год в два раза больше своего мужа, пополнившего бюджет семьи на 4,4 млн рублей. Она оказалась на третьем месте по размерам доходов среди избранниц кубанских парламентариев. Неизвестная бизнес-леди также владеет квартирой (78 кв. м.), складом (общая долевая собственность, 1/2), земельным участком для размещения и эксплуатации гостинично-спортивно-развлекательного комплекса (общая долевая собственность, 1/2), а также двумя гаражами и землей под ними. Передвигается на Mercedes Benz GL 350.

Вероятно, на нем же она возит своего, не имеющего автомобиля, мужа. Зато, в собственности парламентария находится квартира (102 кв. м.), дом (470 кв. м.), а также два земельных участка под жилыми домами (682 и 962 кв. м.)

Отметим, что в семье Ткачевых множество талантливых женщин. Так, несколько лет назад на всю страну прославилась дочка депутата, ставшая в двадцать с лишним лет владелицей двух трубных заводов. А уже в этом месяце живущая на Кубани мать депутата подарила его брату — главе Минсельхоза РФ и бывшему губернатору Краснодарского края — полмиллиарда рублей.

Примечательна родственными связями и жена Алексея Езубова, являющаяся по совместительству тетей Олега Дерипаски . В прошлом году ее доход также в два раза превысил доход мужа, заработавшего всего лишь 5 млн рублей. Кроме того, предпринимательница владела четырьмя жилыми домами (от 54 до 73 кв. м), таким же числом квартир (от 19 до 71 кв. м.) и участками для индивидуального жилищного строительства (от 545 до 1,2 тыс. кв. м.). Кроме того, в ее собственности оказались участок для ведения личного подсобного хозяйства (623 кв. м), два здания общежития с пристройками, кухня с пристройкой, склад с подстанцией, шесть нежилых строений и одно машиноместо. А автопарк бизнес-леди включает автомобили Mercedes-Benz E280 4M и Nissan Qashqai.

Собственность самого парламентария куда скромнее. Он владеет тремя жилыми домами (от 160 до 276 кв. м.) и квартирой (253 кв. м.), а также двумя земельными приусадебными участками (631и 1,5 тыс. кв. м.) и тремя машиноместами. В качестве транспортного средства он предпочитает Lexus, владея машинами этой марки: RX 400, GS-300 и LS-460.

И также в два с лишним раза больше мужа заработала вторая половина бывшего спикера донского заксобрания, годовой доход которого составил скромные 4,86 млн В ее собственности квартира площадью 63,9 кв. м., два земельных участка площадью 302 и 530 кв. м., жилой дом площадью 130 кв. м. и нежилое здание. При этом ранее СМИ упоминали, что вместе с дочерью Юлией она живет в Германии.

Сам господи Дерябин недвижимостью не владеет. Депутату принадлежит автомобиль Ауди Q5, в то время как его супруге — Мазда СХ-5.

Жена депутата также не является владелицей собственности. Сам парламентарий в прошлом году заработал немногим более 4,6 млн рублей. В его собственности: жилой дом (общая долевая собственность) площадью 522,8 кв. м. и земельный участок (общая долевая собственность). Кроме того, народный избранник владеет машиной Volkswagen 2H Amarok и прицепом для перевозки грузов МЗСА 817702.

Жена депутата от Севастополя заметно превышает по доходам своего мужа. В 2017-м Дмитрий Белик заработал почти 4,5 млн рублей, что в 2,5 меньше дохода его супруги. Кроме того, она владеет земельным участком для строительства и обслуживания жилого дома и хозяйственных построек, совпадающим по площади с тем, которым безвозмездно пользуется депутат. Еще у бизнес-вумен два жилых дома площадью 216 и 274 кв. м., а также половина нежилого помещения площадью 517 кв. м. Автомобиля у жены депутата два: корейский кроссовер Kia Sorento и самый большой и дорогой внедорожник немецкой марки Mercedes-Benz — GLS 350D. Стоимость новой такой машины, согласно официальному прайс-листу дилеров немецкой марки, начинается примерно от 5 млн рублей. У самого депутата в собственности находится нежилое помещение площадью 59 кв. м. и внедорожник Volvo XC 90.

Еще больший разрыв оказался в доходах выявился у депутат-жириновца и его избранницы. Доходы парламентария оказались в четыре раза меньше жены. Кроме того, на нее зарегистрирована целая россыпь собственности: пять автозаправочных станций, более 25 нежилых, технических зданий, инженерных и промышленных сооружений, а также земельный участок под ИЖС (общая долевая собственность) площадью 600 кв. м.

Кроме того, ей принадлежит моторная лодка Princercaft-Vogve 27SE и прицеп к легковому автомобилю Mid America Pontoon. Сам парламентарий распоряжается четырьмя нежилыми зданиями (от 5,7 до 73,4 кв. м.), лодочным ангаром и слипом (сооружение для подъема судна из воды по наклонной плоскости) площадью 252,8 кв. м.

Роланд Херианов — пожалуй, единственный из участников нашего списка, имя которого широко известно общественности. Что не удивительно, ведь ранее он занимал должность и.о. мэра Волгограда . Сейчас же он трудится в бизнесе, где и заработал свои миллионы. Несмотря на это, он отдает предпочтение российскому автопрому, владея ВАЗ 21083.

Предприниматель обогнал по доходам жену почти в четыре раза. Она принесла в семейный бюджет всего лишь 4,6 млн рублей. В собственности у Кувычко просторная квартира площадью 114,5 кв. м., а также Infiniti QX70.

3. Супруга Максима Щаблыкина (ЕР, Дон) — 15,956 млн рублей

Предпринимательница за прошлый год заработала 15,956 млн рублей, в то время как ее муж задекларировал 4,597 млн рублей. Светлана Щаблыкина владеет квартирой площадью (139 кв. м.), нежилым помещением (1623 кв. м.), четырьмя нежилыми зданиями и четырьмя участками для размещения административных или офисных зданий. Также ей принадлежат автомобили Hummer X3 и Porshe 911.

Сам парламентарий является счастливым обладателем земельного участка под ИЖС (1501 кв. м.), земельного дачного участка (1675 кв. м.), дома (468 кв. м.), а также находящихся в общедолевой собственности квартирой (69,7 кв. м.) и нежилым помещением (1526,5 кв. м.)

Супружница справоросса также превзошла по финансовой успешности своего мужа почти в четыре раза. Сам Емельянов пополнил семейный бюджет лишь на 4,65 млн рублей. Кроме того, в собственности у бизнес-вумен находится жилой дом (296,6 кв. м.) четверть доли в квартире площадью 81 кв. м. и половина доли в квартире площадью 176,4 кв. м., а также земельный участок площадью 474 кв. м.

1. Супруга Владимира Синяговского (ЕР, Кубань) — 99,5 млн рублей

Чемпионкой нашего рейтинга второй год подряд выступает неизвестная, но даровитая супруга экс-мэра Новороссийска , пересевшего в 2016-м в кресло парламентария. Правда, на этот раз доход супружницы сократился почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Впрочем, это не помешало ей снова войти в число самых богатых жен южных депутатов.

А вот с собственностью у предпринимательницы негусто. Всего лишь земельный участок (4563 кв. м.), да два нежилое помещение (каждое из которых — почти 200 кв. м.). У самого собственности депутата значатся три квартиры (от 110 до 481 кв. м.), жилой дом (42 кв. м.) и два участка для ведения личного подсобного хозяйства (1 291 и 1 745 кв. м.), автомобиль ГАЗ 69 (универсал), а также катер «Амур-М» и мотолодка «Мерлин-440». За прошлый год он заработал «жалкие» по сравнению с супругой 5,85 млн рублей.