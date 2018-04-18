Власти Ставрополья выделят порядка 54 млн рублей на водопроводные сети в регионе

ПЯТИГОРСК , 18 апреля / ТАСС /. Власти Ставропольского края выделят в 2018 году из регионального бюджета порядка 54 млн рублей на новые водопроводные сети в пяти населенных пунктах, качественную питьевую воду получат около 14 тыс. человек. Об этом сообщила в среду пресс-служба краевого министерства жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).

"Объекты финансируются по краевой госпрограмме развития ЖКХ, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Проектно-сметная документация на всех объектах готова. Наша задача — до конца года обеспечить людей качественной питьевой водой, поэтому особое внимание уделяется строительству систем очистки", — приводит пресс-служба слова министра ЖКХ края Романа Марченко

В селе Каясула Нефтекумского городского округа запланировали строительство артезианской скважины производительностью 840 кубометров в сутки стоимостью более 10 млн рублей, что позволит полностью решить проблему с водоснабжением. Еще 32 млн рублей направят на строительство двух водозаборных скважин производительностью 288 кубометров в сутки каждая в селе Отказное Советского городского округа. Строительство площадки накопительного резервуара в селе Московском Изобильненского городского округа за 7,5 млн рублей позволит стабилизировать подачу воды населению, установить систему очистки воды.

Также в текущем годупостроят водопроводные сети на 46 земельных участках, выделенных многодетным семьям, в хуторе Демино Шпаковского района, на что из краевого бюджета направят почти 4,5 млн рублей.

Кроме того, будет построен комплекс водоснабжения для 2 тыс. жителей станицы Беломечетской Кочубеевского района стоимостью более 120 млн рублей. Из них 85,3 млн рублей составят средства федерального бюджета, 36,6 млн — из бюджета края. В него войдет подводящий водовод протяженностью 2,9 км, разводящие сети общей длиной 7,1 км, насосная станция и очистные сооружения. Также предусматривают проведение ремонтно-восстановительных работ двух резервуаров-накопителей по 1 тыс. кубометров каждый.