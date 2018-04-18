Саратовские власти планируют до конца года достроить 15 проблемных домов

"Тема обманутых дольщиков… Процесс идет сложно, но идет, и это главное. В прошлом году нам удалось ввести (в эксплуатацию) десять долгостроев, а это почти 1,5 тысячи человек получили свое жилье. В 2018 году наметили завершить еще 15 объектов", — сказал Радаев на заседании областной думы, отчитываясь о деятельности правительства области за прошлый год.

Он отметил, что достигнуть поставленной цели удастся только «в режиме всеобщей мобилизации», то есть при активном взаимодействии региональной и муниципальной власти, правоохранительных, надзорных органов, депутатов всех уровней, общественности и социально ответственного бизнеса.