Саратовские власти планируют до конца года достроить 15 проблемных домов 

САРАТОВ, 18 апр — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пятнадцать долгостроев в Саратовской области планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года, заявил в среду губернатор области Валерий Радаев.
"Тема обманутых дольщиков… Процесс идет сложно, но идет, и это главное. В прошлом году нам удалось ввести (в эксплуатацию) десять долгостроев, а это почти 1,5 тысячи человек получили свое жилье. В 2018 году наметили завершить еще 15 объектов", — сказал Радаев на заседании областной думы, отчитываясь о деятельности правительства области за прошлый год.
Он отметил, что достигнуть поставленной цели удастся только «в режиме всеобщей мобилизации», то есть при активном взаимодействии региональной и муниципальной власти, правоохранительных, надзорных органов, депутатов всех уровней, общественности и социально ответственного бизнеса.
Ранее в министерстве строительства и ЖКХ области сообщили РИА Новости, что, по данным на октябрь прошлого года, в реестр обманутых дольщиков включены 3034 человека по 25 проблемным объектам строительства 17 застройщиков. В начале текущего года Радаев ставил задачу ввести в эксплуатацию до конца года десять долгостроев.