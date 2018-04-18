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В Чехии набирают популярность инвестиции в студенческие апартаменты
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В Чехии набирают популярность инвестиции в студенческие апартаменты 

Prian.ru 1 час назад
По данным портала Ihned.cz, больше всего искателей знаний насчитывается в Оломоуце — 19 283, следом идут Чешские Будейовицы — 12 887, Пльзень — 12 589, Злин — 7 849 и Усти-над-Лабем — 7 562, пишет портал Пражский Экспресс. Во всех городах, кроме Усти-над-Лабем, годовая окупаемость инвестиций превышает 5%. В Усти-над-Лабем она достигает 11%. Эксперты считают идеальными для сдачи студентам четырехкомнатные апартаменты. В них можно поселить много учащихся, и арендная плата будет сравнительно высокой. Кстати, каждый седьмой студент в Чехии — иностранец.
В нашей базе — почти 7000 предложений по продаже жилья в Чехии.
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