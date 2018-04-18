Прокуратура выявила три тысячи сорванных контрактов по гособоронзаказу

«Распространенный характер носили нарушения сроков выполнения работ в рамках оборонного заказа, прокурорами выявлено свыше трех тысяч сорванных контрактов», — сказал он, добавив, что это приводило к существенному росту дебиторской задолженности Минобороны

К недобросовестным исполнителям принимались меры прокурорского реагирования. «В результате удалось сократить размер долга перед ведомством на 84 миллиарда рублей», — сообщил генпрокурор.