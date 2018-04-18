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Прокуратура выявила три тысячи сорванных контрактов по гособоронзаказу
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Прокуратура выявила три тысячи сорванных контрактов по гособоронзаказу 

Российская Газета 1 час назад
«Распространенный характер носили нарушения сроков выполнения работ в рамках оборонного заказа, прокурорами выявлено свыше трех тысяч сорванных контрактов», — сказал он, добавив, что это приводило к существенному росту дебиторской задолженности Минобороны.
К недобросовестным исполнителям принимались меры прокурорского реагирования. «В результате удалось сократить размер долга перед ведомством на 84 миллиарда рублей», — сообщил генпрокурор.
Помимо нарушений сроков, в сфере гособоронзаказа в прошлом году были зафиксированы «факты хищений бюджетных средств, посягательства на объекты недвижимости и земельные участки, предназначенные для нужд обороны страны», — рассказал Юрий Чайка.
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