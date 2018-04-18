В Северном Бутове в июне начнут строить новый храмовый комплекс

Проект пятикупольного храма утвержден. Строительство будет идти на протяжении трёх лет. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента градостроительной политики Москвы.

Пятикупольный храм Дмитрия Донского должен стать одним из самых значительных храмовых зданий, возводимых по «Программе-200», полностью реализуемой на пожертвования. Под строительство храмового комплекса отведён участок площадью 1,67 гектара. Площадь храма, рассчитанного на 500 прихожан, и дома притча составит 17 тысяч квадратных метров.

На территории храма будут действовать культурные, спортивные и просветительские центры для жителей района. Отрадно заметить. Что в воскресной школе будущего храма уже сегодня обучаются 650 учеников.