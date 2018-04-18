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В Северном Бутове в июне начнут строить новый храмовый комплекс
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В Северном Бутове в июне начнут строить новый храмовый комплекс 

Вестник Бутова 39 минут назад
Фото: Вестник Бутова
Проект пятикупольного храма утвержден. Строительство будет идти на протяжении трёх лет. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента градостроительной политики Москвы.
Пятикупольный храм Дмитрия Донского должен стать одним из самых значительных храмовых зданий, возводимых по «Программе-200», полностью реализуемой на пожертвования. Под строительство храмового комплекса отведён участок площадью 1,67 гектара. Площадь храма, рассчитанного на 500 прихожан, и дома притча составит 17 тысяч квадратных метров.
На территории храма будут действовать культурные, спортивные и просветительские центры для жителей района. Отрадно заметить. Что в воскресной школе будущего храма уже сегодня обучаются 650 учеников.
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