Производство алмазов будет организовано на западе Москвы

Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюджетного учреждения (ГБУ) «Городское агентство управления инвестициями» (ГАУИ).

Компания, специализирующаяся на производстве продукции из высокочистых синтетических алмазов, взяла в аренду земельный участок, площадь которого составляет свыше 11 тысяч квадратных метров, на Внуковском шоссе.

— Комплексом экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы одобрено предоставление земельного участка площадью более 11 тысяч квадратных метров для проектирования и строительства нового технопарка на Внуковском шоссе. В его состав войдут производственный комплекс и исследовательский центр, — сообщили в пресс-службе Государственного бюджетного учреждения (ГБУ) «Городское агентство управления инвестициями» (ГАУИ).

По данным ведомства, компания, арендовавшая земельный участок, занимается производством продукции из высокочистых синтетических алмазов. В прошлом году она создала опытный центр алмазных и лазерных технологий. Согласно планам, на новой территории будут увеличены объемы и ассортимент на базе производства полного цикла.

Уточняется, что будет создано около 300 рабочих мест, а сумма частных инвестиций в строительство составит 2,8 миллиарда рублей, отмечает агентство городских новостей «Москва»

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