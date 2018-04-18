Работа мечты: патрулировать Канавинский мост будут за «бешеные деньги»

На аукционе 16 апреля, помимо компании «Собнат», также принимало участие ФГУП «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта РФ». Однако за свои услуги оно запросило чуть большую сумму, которая была обозначена при начальной цене в 9 млн 198 тысяч рублей. Предпочтение отдали московской фирме «Собнат», снизившей цену за оплату своей деятельности до 9 млн 152 тысяч рублей. Оплатит услуги бюджет Нижнего Новгорода.

Компания «Собнат» оказывает комплекс услуг по обеспечению безопасности объектов транспортной инфраструктуры. Она аккредитована Министерством транспорта РФ . В настоящее время у фирмы также заключён контракт с «МОСТРАНСАВТО» на сумму почти в 32 млн рублей.

По контракту компания «Собнат» должна обеспечить защиту от актов незаконного вмешательства на Канавинском мосту с 1 мая по 31 декабря текущего года. От фирмы требуется не допустить попадания на территорию моста предметов (веществ), которые запрещены или ограничены для перемещения в зону транспортной безопасности. Защита объекта будет вестись круглосуточно. В частности, планируется организовать четыре поста, среди которых будут пешие и автомобильные. Один пост будет патрулировать мост по тротуарам, второй займётся территорией под мостом. В их обязанности также входит осмотр опор Канавинского моста с лодки. Два автомобильных поста выделят для осмотра дорожного полотна.

На форуме NN.ru уже идёт обсуждение этой темы. Жители города иронично поднимают на смех выделение таких средств за эту работу. Например, пользователь dezha-lf назвал осмотр опор моста «работой мечты». И пишет, что для качественного осмотра моста с лодки никаких денег не жалко, так что он бы выделил ещё больше.

Также Нижний Новгород проведёт торги подобного характера ещё для 16 транспортных объектов: 3 мостов и 13 путепроводов. Метромост (его автомобильная дорога), Молитовский и Мызинский мосты будут охранять с 1 июня по 31 декабря.

Перечень путепроводов, на которые проведут контракты по защите от актов незаконного вмешательства:

на Московском шоссе через железнодорожные пути Горький-Котельнич,

у Канавинского моста,

у Молитовского моста,

у Мызинского моста,

на четвертом километре Московского шоссе через ул. Кузбасскую,

на Московском шоссе у кинотеатра «Москва»,

по ул. Новикова-Прибоя через пр. Ленина,

по пр. Гагарина через ул. Ларина,

по пр. Ленина через Комсомольское шоссе,

по пр. Ленина у Северной проходной АО ГАЗ,

по Комсомольскому шоссе через железнодорожные пути Горький–Москва на 437-м километре,

по ул. Кузбасской через железнодорожные пути Горький–Москва на 435-м километре,

через Окский съезд.

Охрана путепроводов будет осуществляться в течение лета этого года.