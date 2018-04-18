Контракт на патрулирование Канавинского моста получил ООО «Собнат»

Патрулирование Канавинского моста в Нижнем Новгороде в 2018 году будет осуществлять ООО «Собнат». Об этом сообщается на портале госзакупок.

Согласно документам госзакупки, заказчиком услуг является департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода. Подрядчика для оказания услуг по охране Канавинского моста определили на электронном аукционе. Победителем торгов стала московская компания ООО «Собнат», которая будет осуществлять патрулирование моста за 9 млн 152 тысячи рублей.

Напомним, на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде планируется ввести пешее и автомобильное патрулирование.

Подрядчик будет обязан защищать объект от «актов незаконного вмешательства» в работу объекта транспортной инфраструктуры с 1 мая по 31 декабря 2018 года. Деньги будут выделены из городского бюджета.