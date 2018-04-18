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Контракт на патрулирование Канавинского моста получил ООО «Собнат»
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Контракт на патрулирование Канавинского моста получил ООО «Собнат» 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Патрулирование Канавинского моста в Нижнем Новгороде в 2018 году будет осуществлять ООО «Собнат». Об этом сообщается на портале госзакупок.
Согласно документам госзакупки, заказчиком услуг является департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода. Подрядчика для оказания услуг по охране Канавинского моста определили на электронном аукционе. Победителем торгов стала московская компания ООО «Собнат», которая будет осуществлять патрулирование моста за 9 млн 152 тысячи рублей.
Напомним, на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде планируется ввести пешее и автомобильное патрулирование.
Подрядчик будет обязан защищать объект от «актов незаконного вмешательства» в работу объекта транспортной инфраструктуры с 1 мая по 31 декабря 2018 года. Деньги будут выделены из городского бюджета.
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