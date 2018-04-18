«РСГ-Академическое» приступает к проектированию 45-го квартала

ЕКАТЕРИНБУРГ , 18 апреля. / ТАСС /. Главный застройщик микрорайона «Академический» «РСГ-Академическое» приступает к разработке проекта планировки и межевания территории нового 45-го квартала. Соответствующее постановление опубликовала мэрия 9 апреля, сообщает akademekb.ru.

"Согласно планам, квартал расположится в границах улицы Амундсена — улицы Европейской — русла реки Патрушихи. Отличительной особенностью станет малоэтажная застройка", — говорится в сообщении.

В пресс-службе «РСГ-Академическое» отмечают, что на территории квартала появятся дома высотой от одного до четырех этажей с потолками в 3,5 метра. Приступить к активному строительству планируется в 2019 году, а сдать первые дома — к концу следующего года.

В квартирах будут предусмотрены свободные планировки и витражное остекление, а также закрытые для автотранспорта дворы — все парковки будут вынесены за пределы жилых зданий и придомовых территорий.

Дома со всех сторон будут окружены лесом, что создаст на его территории своеобразный экологический щит. По сообщению «РСГ-Академическое», благодаря этим преимуществам новый квартал станет эксклюзивным продуктом, не имеющим аналогов на рынке Екатеринбурга.

Теперь застройщику предстоит получить в Департаменте архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений техническое задание на разработку проекта и представить на рассмотрение Департамента подготовленный в соответствии с техническим заданием проект.