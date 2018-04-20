В Москве появятся два новых технопарка

Москве построят два новых технопарка: «Строительный» и «Азовский», а также промышленный центр по производству инновационных строительных материалов.

Объекты построят концерн «Крост» и компания «Экотехплаза», подписавшие в пятницу соответствующее соглашение со столичным департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства. Об этом говорится в сообщении ведомства. По словам руководителя департамента Алексея Фурсина, открытие в Москве двух новых технопарков позволит привлечь инвестиции в размере не менее 1 млрд руб., передает «РИА Новости»

Основными направлениями деятельности технопарков должны стать подготовка кадров для строительной отрасли и производств инновационных стройматериалов. В них планируется разместить производства, учебные лаборатории, архитектурно-проектные и научно-исследовательские институты.

Всего в столице действуют 33 инновационные площадки. По словам Фурсина, 23 присутствующих там резидента — представители строительной отрасли.

«Соформирован пул преференций для резидентов, и на сегодняшний день вакантных площадей осталось совсем немного — около 12 га земли и около 100 000 кв. м на уже построенных площадках», — отметил Фурсин (цитата по «РИА Новости»).

Ранее «Крост» анонсировал намерение построить в промзоне «Братцево» первый в Москве учебно-строительный технопарк.