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Инвестору отказали в увеличении площади будущего технопарка на юге Москвы
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Инвестору отказали в увеличении площади будущего технопарка на юге Москвы 

РИАМО 1 час назад
В Москве приняли решение не вносить изменения в правила землепользования и застройки в отношении нового технопарка на Азовской улице, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.
«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 12 апреля 2018 года согласилась с нецелесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: улица Азовская, владение 26 (ЮЗАО)», — сказал председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев.
Инвестор обратился к ГЗК с просьбой увеличить предельную плотность застройки территории с 15 тысяч до 17 тысяч квадратных метров для строительства технопарка.
Как отметил Тимофеев, комиссия отказала инвестору в увеличении площади здания, так как данные изменения в будущем могли бы повлечь за собой неудобства для жителей «стартового» жилого дома, который находится на смежном участке.
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