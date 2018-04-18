Инвестору отказали в увеличении площади будущего технопарка на юге Москвы

Москве приняли решение не вносить изменения в правила землепользования и застройки в отношении нового технопарка на Азовской улице, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

«Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным , на заседании 12 апреля 2018 года согласилась с нецелесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении территории по адресу: улица Азовская, владение 26 (ЮЗАО)», — сказал председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Константин Тимофеев

Инвестор обратился к ГЗК с просьбой увеличить предельную плотность застройки территории с 15 тысяч до 17 тысяч квадратных метров для строительства технопарка.

Как отметил Тимофеев, комиссия отказала инвестору в увеличении площади здания, так как данные изменения в будущем могли бы повлечь за собой неудобства для жителей «стартового» жилого дома, который находится на смежном участке.