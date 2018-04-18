Сотрудники госинспекции по недвижимости ликвидировали нарушения в районе

Специалисты учреждения провели плановую проверку и обнаружили незаконные ограничители доступа на общую территорию. Нарушение нашли по адресу: улица Николоямская, владение 62, строение 1. Некоммерческая организация без разрешительных документов препятствовала проходу жителей на территорию общего пользования и организовала на ней стоянку автотранспорта, уточнили на сайте агенства.

Отметим, что на данный момент принимаются активные меры по устранению незаконно размещенных на земельном участке объектов и демонтажу ограждений.