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Сотрудники госинспекции по недвижимости ликвидировали нарушения в районе
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Сотрудники госинспекции по недвижимости ликвидировали нарушения в районе 

Управа Таганского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Сотрудники Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы ликвидирвали незаконно установленные шлагбаум и забор. Об этом 16 апреля сообщили на сайте агентства городских новостей «Москва».
Специалисты учреждения провели плановую проверку и обнаружили незаконные ограничители доступа на общую территорию. Нарушение нашли по адресу: улица Николоямская, владение 62, строение 1. Некоммерческая организация без разрешительных документов препятствовала проходу жителей на территорию общего пользования и организовала на ней стоянку автотранспорта, уточнили на сайте агенства.
Отметим, что на данный момент принимаются активные меры по устранению незаконно размещенных на земельном участке объектов и демонтажу ограждений.
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