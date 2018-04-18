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Темпы строительства жилья в Псковской области увеличились в три раза с начала года
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Темпы строительства жилья в Псковской области увеличились в три раза с начала года 

ТАСС 42 минуты назад
Фото: АиФ Северо-запад
ПСКОВ, 18 апреля. /ТАСС/. Темпы введения в эксплуатацию многоквартирных жилых домов в Псковской области в 2018 году увеличились в три раза и составили 54,7 тыс. кв. м, год назад этот показатель составлял около 18 тыс. кв. м. Об этом в среду сообщили в пресс-службе администрации региона.
"В первом квартале 2018 года в Псковской области введено [в эксплуатацию] в три раза больше жилья, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, по итогам 2016 года общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя области, составила 29,8 кв. м, таким образом, Псковская область вышла на второе место по СЗФО, уступив только Новгородской области. В 2017 году данный показатель составил 30,3 кв. м", — отмечают представители администрации.
Как пояснил ТАСС вице-губернатор Псковской области Александр Кузнецов, таких темпов удалось достичь благодаря тому, что в последние годы администрация взяла курс на комплексное освоение территорий. «Здесь вопрос технический, мы готовились к тому, чтобы начать комплексное освоение ряда территорий, и не так как это было раньше, точечно. Порядка пяти у нас сегодня таких территорий под комплексное освоение, они подготовлены, обеспечены инженерной инфраструктурой, коммунальной, и там ведется строительство. Кроме того, администрацией области проводится работа по снижению административных барьеров в сфере строительства», — пояснил собеседник агентства.
Сейчас на территории Пскова свои проекты реализуют семь крупных застройщиков, в результате чего до 2023 года в областном центре планируют ввести более 1,5 млн кв. м жилой площади, восемь детских садов, пять школ, многофункциональный и медицинский центр. В 2018 год псковские власти планируют ввести в эксплуатацию 245 тыс. кв. м жилья.
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