Рост строительства жилья отмечен в Псковской области с начала года

Как сообщили в пресс-службе региональной администрации, в первом квартале 2018 года в регионе введено в 3 раза больше жилья, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов, выступая с докладом «О состоянии строительного сектора Псковской области» на VI Съезде строителей Северо-Запада России.

Вице-губернатор отметил, что по итогам 2016 года общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя области, составила 29,8 квадратных метров. Таким образом, Псковский регион вышел на 2-е место по СЗФО, уступив только Новгородской области . В 2017 году этот показатель увеличился и составил 30,3 кв. метра.

Александр Кузнецов также рассказал о комплексном освоении территорий в целях жилищного строительства. В настоящее время 7 крупных застройщиков реализуют свои проекты, в результате которых до 2023 года в областном центре планируется ввести более 1,5 млн кв. метров жилой площади, 8 детских садов, 5 школ, многофункциональный и медицинский центр.

В докладе замгубернатора также прозвучала информация о реализации программ расселения аварийного жилого фонда и капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Добавим, что VI Съезд строителей Северо-Запада России прошел в Санкт-Петербурге в рамках 24-й Международной выставки строительных и отделочных материалов ИнтерСтройЭкспо.

В мероприятии приняли участие представители органов государственной власти Северо-Западного федерального округа, руководители и специалисты региональных строительных компаний, профессиональных объединений и СМИ. Псковский регион на съезде помимо замгубернатора Александра Кузнецова представили председатель Государственного комитета по делам строительства и ЖКХ Андрей Агапов и председатель Государственного комитета по строительному и жилищному надзору Валерий Полупанов.

Участники Съезда обсудили актуальные вопросы инвестиционно-строительного комплекса, пути совместного поиска решений и налаживания деловых контактов, формирования единой стратегии развития строительной отрасли региона, выработки взаимодействия между строительным сообществом и государственной властью