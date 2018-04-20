Десятки новых социальных объектов планируется добавить в ФЦП для Севастополя

ЯЛТА, 20 апреля. / ТАСС /. Десятки новых объектов здравоохранения, спорта, образования планируется включить в федеральную целевую программу (ФЦП) по развитию Крыма Севастополя до 2020 года. Об этом в пятницу в кулуарах Ялтинского международного экономического форума ТАСС сообщил губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников

"Сегодня на форуме было объявлено, что программа будет продлеваться на один-два года, мы, предполагая это, готовились с новыми объектами. Сегодня Дмитрий Николаевич [вице-премьер Дмитрий Козак ] сказал, что программа допустит внесение новых объектов в дофинансирование, это так называемые наши сто объектов, о которых мы говорили весь 2017 год. Вчера на совещании было объявлено, что наши предложения принимаются, сейчас мы их должны обосновать с точки зрения стоимости", — сказал Овсянников, добавив, что сотня объектов — это те, которые уже есть в ФЦП и новые объекты.

Он отметил, что новые объекты, которые планируется включить в ФЦП сейчас проектируются, причем проектирование большинства из них завершится уже в этом году. Он заверил, что проектирование выполняется качественно, что позволит избежать трудностей, связанных с прохождением их государственной экспертизы, как это было в 2015-2016 годах.

Среди новых проектов, которые будут внесены в ФЦП Овсянников назвал 23 спортивных объекта, 11 объектов здравоохранения, восемь школ, детских садов и другие объекты.