Луценко: в Вологодской области построят и отремонтируют 60 объектов социальной сферы

«Мы рассмотрели ход строительства социально значимых объектов на территории области. В этом году будет построено и отремонтировано рекордное количество социальных объектов — 60 — на сумму 2,4 миллиарда рублей», — пояснил он.

Для сравнения, в прошлом году на 1,5 миллиарда рублей привели в порядок 29 учреждений.

Особое внимание уделили нескольким объектам.