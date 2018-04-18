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Луценко: в Вологодской области построят и отремонтируют 60 объектов социальной сферы
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Луценко: в Вологодской области построят и отремонтируют 60 объектов социальной сферы 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Мы рассмотрели ход строительства социально значимых объектов на территории области. В этом году будет построено и отремонтировано рекордное количество социальных объектов — 60 — на сумму 2,4 миллиарда рублей», — пояснил он.
Для сравнения, в прошлом году на 1,5 миллиарда рублей привели в порядок 29 учреждений.
Особое внимание уделили нескольким объектам.
«Это инфекционный корпус Тотемской ЦРБ, Косковская школа в Кичменгско-Городецком районе, детский сад в Устюжне на 80 мест. Сроки их реализации отставали от намеченного графика. Сегодня из доклада начальника департамента строительства Юлии Мартыновой мы получили информацию о том, что эти три объекта будет введены в эксплуатацию в текущем году. Школа начнет работу уже 1 сентября, а остальные два здания — во втором и третьем квартале этого года. Кроме того, сегодня депутаты заслушали информацию о ходе строительства двух школ в Вологде и Череповце. Наши депутаты и впредь будут контролировать данные темы», — подчеркнул Андрей Луценко.
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