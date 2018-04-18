«Норникель» вложит в реконструкции трех мостов на севере Красноярского края 435 млн рублей

КРАСНОЯРСК , 18 апреля. / ТАСС /. "Норникель" реконструирует за 435 млн рублей три моста, построенные в середине прошлого века в Норильском промышленном районе на севере Красноярского края . Об этом в среду ТАСС сообщил руководитель дирекции по непромышленному строительству Заполярного филиала компании Павел Непутин.

"Реконструкция мостов в Норильском промышленном районе обойдется «Норникелю» в 435 млн рублей. Железобетонные мосты длиной 14, 18 и 11 метров были построены в 50-е годы. К моменту принятия решения об их реконструкции эксплуатационные характеристики этих объектов значительно ухудшились", — сообщил он.

По мостам осуществляются регулярные муниципальные автобусные маршруты, выполняющие доставку персонала на предприятия «Норникеля». Также по ним большегрузный технологический транспорт, который перевозит оборудование и горную технику в карьер рудника «Заполярный».

По проекту будет выполнен полный демонтаж всех трех переправ. Пространство под двумя мостами будет полностью засыпано до уровня автодорожного полотна. Планируется устройство асфальтобетонного покрытия, строительство металлических эстакад для выноса коммуникаций. Третий мост будет также демонтирован, но на его месте появится новый — длиной 21 метр.

В компании отметили, что технологии, применяемые при строительстве объектов, учитывают климатические особенности Крайнего Севера и эффект вечной мерзлоты. В частности, на одном из объектов планируется обустройство свайного поля с глубиной установки бетонных опор в 27 метров.

Это позволяет гарантировать высокое качество и долговечность объектов.

Строительно-монтажные работы начались в январе 2018 года и завершатся в третьем квартале 2019-го. На период реконструкции мостов транспорт будет передвигаться по временным объездным дорогам.