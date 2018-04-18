Аварийные бараки столицы Урала переживут 2030 год

Стратегия-2030 не избавит Екатеринбург от аварийных бараков. Такой вывод 17 апреля сделали депутаты Екатеринбургской гордумы на заседании комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию, посвященном актуализированной редакции Стратегического плана развития Екатеринбурга до 2030 года.

Как пояснил вице-мэр Екатеринбурга по ЖКХ Владимир Гейко , полная ликвидация ветхого и аварийного жилья в уральской столице возможна только при наличии федерального софинансирования, и в ближайшие 12 лет решить эту задачу невозможно. Позицию мэрии подтвердил в беседе с "Уралинформбюро" депутат Екатеринбургской гордумы Дмитрий Сергин

"Гейко действительно сказал, что жилье в городе стареет, переходит в стадию ветхого, а ветхое — в аварийное, и совсем ликвидировать его к 2030 году из-за этого не получится", — пояснил народный избранник.

При этом Сергин напомнил, что за содержание жилого фонда, по закону, отвечают собственники жилья, которых практически невозможно заставить проводить капремонты. «То они не согласны с расценками, то с объемом (ремонта — прим. ред.), из-за этого процедура растягивается, а дома стареют», — посетовал депутат.

По мнению Дмитрия Сергина, решить проблему ликвидации аварийных домов усилиями одной местной власти невозможно, нужно подключать федеральные инструменты, в том числе и законодательные — как в случае с московским законом о реновации жилья.

Стоит напомнить, что в «аварийном» списке домов Екатеринбурга, предназначенных к сносу до 2020 года, по состоянию на март 2018-го значится 79 адресов. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», на реализацию программы отселения «барачных жителей» мэрия планирует потратить почти 1,8 миллиарда рублей.

Большая часть суммы пойдет на выкуп аварийного жилья у собственников (688,3 миллиона) и на строительство либо приобретение новых жилых помещений для отселяемых людей (625 миллионов). Еще 349,2 миллиона будет потрачено на объекты недвижимого имущества, изымаемые для муниципальных нужд.

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