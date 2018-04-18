Высокотехнологичное производство алмазов появится на западе Москвы

Земельный участок площадью 11 тыс. кв. м на Внуковском шоссе сдан в аренду компании, специализирующейся на производстве продукции из высокочистых синтетических алмазов. Об этом сообщили в пресс-службе ГБУ «Городское агентство управления инвестициями» (ГАУИ) со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталью Сергунину.

«Комплексом экономической политики и имущественно-земельных отношений правительства Москвы одобрено предоставление земельного участка площадью более 11 тыс. кв. м для проектирования и строительства нового технопарка на Внуковском шоссе. В его состав войдут производственный комплекс и исследовательский центр», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что арендатором участка стала компания «Вандер Технолоджис», которая специализируется на производстве продукции из высокочистых синтетических алмазов. В 2017 г. компания создала опытный центр алмазных и лазерных технологий, планирующий на новой территории увеличить объемы и ассортимент на базе производства полного цикла.

«Будет создано порядка 300 рабочих мест. Сумма частных инвестиций в строительство — 2,8 млрд руб., планируемый объем налоговых поступлений в городской бюджет — 914 млн руб. за пять лет», — процитировали в ГБУ вице-мэра.