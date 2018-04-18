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Высокотехнологичное производство алмазов создадут на западе Москвы
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Высокотехнологичное производство алмазов создадут на западе Москвы 

ТАСС 3 часа назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Технопарк с высокотехнологичным производством алмазов построят на Внуковском шоссе в Москве. Об этом со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталью Сергунину сообщается в среду на инвестиционном портале Москвы.
"Одобрено предоставление земельного участка площадью более 11 тыс. кв. метров для проектирования и строительства нового технопарка на Внуковском шоссе. В его состав войдут производственный комплекс и исследовательский центр", — говорится в сообщении. Участок предоставляется в аренду компании «Вандер Технолоджис», специализирующейся на производстве продукции из высокочистых синтетических алмазов. На новой территории планируется увеличить объемы и ассортимент на базе производства полного цикла опытного Центра алмазных и лазерных технологий, созданного компанией в 2017 году.
"Будет создано порядка 300 рабочих мест. Сумма частных инвестиций в строительство — 2,8 млрд рублей, планируемый объем налоговых поступлений в городской бюджет — 914 млн рублей за пять лет", — приводится на портале комментарий Сергуниной.
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