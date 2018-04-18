В Самарской области на дачные перевозки выделили 1758000 рублей

В 2018 году деньги на дачные перевозки выделят из бюджета Самарской области . На эти цели потратят 1758000 рублей. Об этом сообщил врио заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Сергей Калинин на заседании профильного комитета в Самарской Губернской Думе.

— В прошлом году на эти цели выделили 1753000 рублей, но потратили 1386000 рублей, — рассказал Сергей Калинин . — С апреля по октябрь перевозчикам удалось сэкономить около 366 тысяч рублей.

Тольятти, Новокуйбышевску и Сызрани. Всю субсидию распределили между четырьмя крупными городами региона. Деньги достались Самаре

В этом году в областной столице дачные перевозки будет осуществлять другая компания. В связи с банкротством «Пассажиравтотранса» автобусный парк и маршруты передали «Самараавтогазу». Срок аренды — 5 лет.