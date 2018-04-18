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В Самарской области на дачные перевозки выделили 1758000 рублей
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В Самарской области на дачные перевозки выделили 1758000 рублей 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
В 2018 году деньги на дачные перевозки выделят из бюджета Самарской области. На эти цели потратят 1758000 рублей. Об этом сообщил врио заместителя министра транспорта и автомобильных дорог Сергей Калинин на заседании профильного комитета в Самарской Губернской Думе.
— В прошлом году на эти цели выделили 1753000 рублей, но потратили 1386000 рублей, — рассказал Сергей Калинин. — С апреля по октябрь перевозчикам удалось сэкономить около 366 тысяч рублей.
Всю субсидию распределили между четырьмя крупными городами региона. Деньги достались Самаре, Тольятти, Новокуйбышевску и Сызрани.
В этом году в областной столице дачные перевозки будет осуществлять другая компания. В связи с банкротством «Пассажиравтотранса» автобусный парк и маршруты передали «Самараавтогазу». Срок аренды — 5 лет.
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