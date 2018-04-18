В Новосибирской области разработают новые механизмы для решения проблемы обманутых дольщиков 

РИА «ФедералПресс»: последние новости

Минстрой запретит замуровывать кошек в подвалах домов

Совет министров Крыма передал участок Тузлинской косы в федеральную собственность

Участок леса, морской катер и дом в Великобритании. ТОП-5 самых богатых депутатов Госдумы от ПФО