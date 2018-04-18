В Новосибирской области разработают новые механизмы для решения проблемы обманутых дольщиков 

«История каждого недостроенного объекта индивидуальна, и решать их надо индивидуально. Наша задача — помочь всем пострадавшим гражданам. И, конечно же, не допустить появления новых таких объектов», — заявил глава Новосибирской области Андрей Травников.
Глава Новосибирской области Андрей Травников вместе с полномочным представителем Президента РФ в Сибирском Федеральном округе Сергеем Меняйло посетили несколько долгостроев сибирской столицы, а после врио губернатора провел совещание, где обсуждались поиски дополнительных путей решения проблемы обманутых дольщиков. В частности в регионе планируют разработать новые механизмы, которые позволят ускорить процесс решения проблемы людей оставшихся без денег и жилья.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в Новосибирской области уже действует несколько эффективных инструментов: применение понижающего коэффициента к арендной плате земельного участка, предоставление субсидий на оплату договоров технологического подключения, компенсация затрат гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков, дополнительных расходов, необходимых для завершения строительства многоквартирных домов, а также предоставление субсидий на компенсацию части расходов по оплате коммерческого найма жилых помещений гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков. Кроме того, существенно сократить сроки восстановления прав дольщиков и ускорить реализацию масштабных инвестиционных проектов позволит новый подход, предусмотренный законопроектом о выделении земельных участков под строительство без торгов. Иными словами, он регламентирует возможность передачи уже построенных домов, находящихся в собственности инициаторов проекта, для последующего восстановления прав людей до окончания реализации масштабного инвестиционного проекта. В частности для активизации и усиления работы по объектам долевого строительства в министерстве строительства были проведены структурные изменения и введена должность заместителя министра по вопросам долевого строительства, на которую назначен Алексей Колмаков.
Между тем, глава региона Андрей Травников сообщил, что необходимо уделить актуализации общего реестра земельных участков для реализации инвестпроектов. Кроме этого, перед мэрией Новосибирска поставлена задача проанализировать резервы аренды земельных участков, а также существующие договорные отношения на города. Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области.