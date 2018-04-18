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Земля в Подмосковье рекордно подорожала
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Земля в Подмосковье рекордно подорожала 

dom.lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
За последние пять лет средняя цена участков без подряда (УБП) в Подмосковье выросла более чем на восемь процентов, до 3,9 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют материалы агентства «ИНКОМ-Недвижимость», поступившие в «Дом» в среду, 18 апреля.
По данным аналитиков, доля участков без подряда (УБП) на рынке загородной недвижимости Подмосковья за указанный период выросла с 54-х до 71 процента. На фоне увеличения цены предложения снизился средний чек реальных сделок: на 30 процентов, до 1,4 миллиона рублей за участок.
«Происходящее свидетельствует о вымывании недорогого ликвидного товара и продолжающемся регрессе на рынке, — отмечают эксперты. — В предложении остаются малоликвидные объекты по завышенным ценам, которые и определяют среднюю стоимость предложения».
В условиях низкой платежеспособности населения УБП для покупателей остаются наиболее доступным форматом загородной недвижимости, указывают в «ИНКОМ». Кроме того, девелоперы в Подмосковье продолжают разделять и распродавать в розницу крупные участки под застройку, чтобы получить хоть какую-то прибыль.
Ранее были названы районы Московской области с самой дорогой землей. Первое место в рейтинге специалисты отвели Красногорску: сотка там стоит в среднем 398,5 тысячи рублей, а участок обойдется в 7,5 миллиона рублей. На втором месте по стоимости земли оказался Одинцовский район (386 тысяч рублей за сотку и 7,2 миллиона рублей за участок). Тройку лидеров замыкает Мытищинский район: сотка там обойдется в 324,5 тысячи рублей, а участок — в 5,6 миллиона рублей.
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