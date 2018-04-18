Земля в Подмосковье рекордно подорожала

За последние пять лет средняя цена участков без подряда (УБП) в Подмосковье выросла более чем на восемь процентов, до 3,9 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют материалы агентства «ИНКОМ-Недвижимость» , поступившие в «Дом» в среду, 18 апреля.

По данным аналитиков, доля участков без подряда (УБП) на рынке загородной недвижимости Подмосковья за указанный период выросла с 54-х до 71 процента. На фоне увеличения цены предложения снизился средний чек реальных сделок: на 30 процентов, до 1,4 миллиона рублей за участок.

«Происходящее свидетельствует о вымывании недорогого ликвидного товара и продолжающемся регрессе на рынке, — отмечают эксперты. — В предложении остаются малоликвидные объекты по завышенным ценам, которые и определяют среднюю стоимость предложения».

В условиях низкой платежеспособности населения УБП для покупателей остаются наиболее доступным форматом загородной недвижимости, указывают в «ИНКОМ». Кроме того, девелоперы в Подмосковье продолжают разделять и распродавать в розницу крупные участки под застройку, чтобы получить хоть какую-то прибыль.