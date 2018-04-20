Крым поставил рекорд по строительству жилья

"За прошлый год объем ввода строительства жилья вырос в три раза. 833 тысячи квадратных метров — это очень серьезно для Крыма", — сообщил глава Минстроя.

Он отметил, что еще несколько лет назад в Крыму строилось не более 200-250 тысяч квадратных метров жилья в год.

Также Михаил Мень сообщил об увеличении объемов ипотечного кредитования в Крыму в два раза. Однако его дальнейший рост ограничивает небольшое количество банков, которые занимаются выдачей кредитов на покупку жилья в Крыму. "Я думаю, если удастся выйти на новые объемы ипотеки, то и объем ввода жилья будет тоже расти", — отметил министр.