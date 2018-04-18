Аксенов заявил, что запретил строительство жилья на берегу моря в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ , 18 апреля. / ТАСС /. Глава Крыма Сергей Аксенов запретил чиновникам выдавать строительным компаниям разрешения на строительство жилья на берегу Черного моря, где, по его мнению, должны возводиться лишь новые гостиницы и санатории.

"Жилья у моря не будет. Никакой необходимости в этом нет… Ни одного жилого дома больше в приморской зоне не появится. В то же время строительство отелей, других объектов курортной инфраструктуры никто не запрещает", — сказал Аксенов в интервью ТАСС.

По его словам, жилищное строительство в прибрежной зоне «ничего не дает региону с точки зрения экономики».

"Люди из других регионов РФ покупают квартиру, приезжают раз в полгода — раз в год, а мы имеем дурную нагрузку на инфраструктуру. Крымчане же, как правило, купить эти квартиры не могут, там цена стартует от 100-150 тыс. за метр. Зачем нам в Ялте такое жилищное строительство? Это просто уплотнение города, ялтинцам это не нужно", — отметил Аксенов.

"Не вижу никакого смысла в выделении земли на берегу моря под жилую застройку материковым компаниям. Налогов мы не получаем, только нагрузку на сети", — добавил он.

По мнению Аксенова, на крымских курортах, в том числе в Ялте, необходимо строить жилье экономкласса. «Программа строительства жилья для российской семьи со стоимостью квадратного метра 35 тыс. рублей в Ялте будет. Такая необходимость есть, и мы эту задачу будем решать», — добавил глава республики.