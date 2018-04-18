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Аксенов запретил строительство жилья на берегу моря в Крыму
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Аксенов запретил строительство жилья на берегу моря в Крыму 

BFM.RU 57 минут назад
Фото: dom.lenta.ru
Глава Крыма Сергей Аксенов запретил чиновникам выдавать строительным компаниям разрешения на строительство жилья на берегу Черного моря, где, по его мнению, должны возводиться лишь новые гостиницы и санатории.
«Жилья у моря не будет. Никакой необходимости в этом нет. Ни одного жилого дома больше в приморской зоне не появится. В то же время строительство отелей, других объектов курортной инфраструктуры никто не запрещает», — сказал Аксенов в интервью ТАСС.
По его словам, жилищное строительство в прибрежной зоне «ничего не дает региону с точки зрения экономики».
«Люди из других регионов РФ покупают квартиру, приезжают раз в полгода — раз в год, а мы имеем дурную нагрузку на инфраструктуру. Крымчане же, как правило, купить эти квартиры не могут, там цена стартует от 100-150 тысяч за метр. Зачем нам в Ялте такое жилищное строительство? Это просто уплотнение города, ялтинцам это не нужно», — отметил Аксенов.
«Не вижу никакого смысла в выделении земли на берегу моря под жилую застройку материковым компаниям. Налогов мы не получаем, только нагрузку на сети», — добавил он.
По мнению Аксенова, на крымских курортах, в том числе в Ялте, необходимо строить жилье экономкласса. «Программа строительства жилья для российской семьи со стоимостью квадратного метра 35 тысяч рублей в Ялте будет. Такая необходимость есть, и мы эту задачу будем решать», — добавил глава республики.
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