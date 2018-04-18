Аксенов не исключил возбуждения дел из-за срыва сроков строительства объектов ФЦП

"Правоохранители сделают свои выводы. Может, будут и уголовные дела. Но пока речь идет о том, чтобы чиновники получили замечания и работали над ликвидацией отставания [при строительстве объектов ФЦП]", — сказал он.

Ранее сообщалось, что Крым по итогам 2017 года не освоил более 6 млрд рублей по ФЦП (из 53 млрд рублей, выделенных региону в прошлом году), а уровень исполнения программы составил около 87%. При этом, по данным властей региона на конец прошлого года, треть объектов ФЦП строилась с отставанием от плана-графика.

"Я проехал практически по всем недостроенным объектам ФЦП и убедился, что половину из них можно было спасти и сдать в срок. Просто была некомпетентность, отсутствие контроля и т. д. Вот за это будет наказание", — заявил Аксенов, который организовал служебное расследование из-за неисполнения ФЦП.

Вместе с тем, он отметил, что были и «объективные причины отставания по некоторым объектам» ФЦП. «Они возникли в связи с тем, что некачественно была подготовлена проектная документация. Истина устанавливается по итогам детального рассмотрения конкретных материалов. Так что работаем», — сказал глава Крыма.

Сейчас, добавил он, имеются отставания по 14 объектам. Их планируется устранить до конца текущего года. «Это, в том числе, пять детских садов, объекты культурного наследия, инженерных сетей, водоснабжения, туристической сферы, а также мероприятия по подготовке ТЭО и градостроительной документации», — уточнил Аксенов.