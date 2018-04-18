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У курской организации арестовали имущество за долг по налогам в 84 миллиона
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У курской организации арестовали имущество за долг по налогам в 84 миллиона 

Курские известия 50 минут назад
Фото: Курские известия
Если неплательщик не выполнит своих обязательств, земельный участок и мощение из бетонных плит будут переданы на торги
На исполнении в межрайонном отделе УФССП России по Курской области находится сводное исполнительное производство о взыскании с должника — организации долга по налогам в размере 84 млн руб. Сотрудники ведомства установили расчетные счета, принадлежащие организации, на которые было обращено взыскание.
В результате было арестованы земельный участок площадью 8 784 кв. м. и мощение из бетонных плит площадью 2 174,50 кв. м., расположенные в г. Дмитриеве.
— В случае неисполнения должником — организацией требований исполнительных документов в 10-дневный срок с момента составления акта ареста, арестованное имущество будет передано на торги, пояснили в пресс-службе УФССП России по Курской области.
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