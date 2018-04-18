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ГЗК одобрила предоставление участка для строительства тяговой подстанции «Славянская» в ЗАО
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ГЗК одобрила предоставление участка для строительства тяговой подстанции «Славянская» в ЗАО 

Агентство «Москва» 1 час назад
Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) одобрила предоставление земельного участка для строительства тяговой подстанции «Славянская» и подъездной автомобильной дороги для ее эксплуатации на западе Москвы, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста со ссылкой на его председателя Константина Тимофеева.
«ГЗК, возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, согласилась с предоставлением ОАО «РЖД» земельного участка по адресу: вблизи ул. Горбунова, вл. 2/2 для нового строительства», — говорится в сообщении.
По словам К. Тимофеева, на земельном участке площадью порядка 0,7 га заявитель планирует строительство тяговой подстанции Смоленского направления Московской железной дороги (ТП «Славянская») и подъездной автомобильной дороги для обеспечения ее эксплуатации.
«Строительство ТП «Славянская» осуществляется в рамках реализации проекта планировки территории (ППТ) линейного объекта участка улично-дорожной сети — участок Северного дублера Кутузовского проспекта от ул. Гвардейская до МКАД. Данный участок будет предоставлен ОАО «РЖД» в аренду сроком на шесть лет», — добавили в пресс-службе.
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