ГЗК одобрила предоставление участка для строительства тяговой подстанции «Славянская» в ЗАО

Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) одобрила предоставление земельного участка для строительства тяговой подстанции «Славянская» и подъездной автомобильной дороги для ее эксплуатации на западе Москвы, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста со ссылкой на его председателя Константина Тимофеева.

По словам К. Тимофеева, на земельном участке площадью порядка 0,7 га заявитель планирует строительство тяговой подстанции Смоленского направления Московской железной дороги (ТП «Славянская») и подъездной автомобильной дороги для обеспечения ее эксплуатации.

«Строительство ТП «Славянская» осуществляется в рамках реализации проекта планировки территории (ППТ) линейного объекта участка улично-дорожной сети — участок Северного дублера Кутузовского проспекта от ул. Гвардейская до МКАД. Данный участок будет предоставлен ОАО «РЖД» в аренду сроком на шесть лет», — добавили в пресс-службе.