Орловчанку, у которой «гостила» Собчак, не смогли выселить из квартиры

Опубликовано решение Советского районного суда Орла по иску администрации к одной из собственниц квартир дома №2 по улице Жилинская. Женщину пытались заставить переехать в комнату маневренного фонда. В обоснование своих требований чиновники указали, что дом признан аварийным. Поскольку проживание в нем создает угрозу жизни и здоровью граждан, администрация Орла попросила суд выселить женщину из принадлежащей ей квартиры в другое жилое помещение до окончания работ по реконструкции МКД. Однако суд не поддержал чиновников. Признание многоквартирного дома аварийным является основанием предъявления к собственникам помещений требования о его сносе или реконструкции в разумный срок. В случае, если они не сделают этого, земельный участок, на котором расположено здание, подлежит изъятию для муниципальных нужд и, соответственно, подлежит изъятию каждое жилое помещение в указанном доме. Правового последствия в виде принудительного выселения статья 32 Жилищного кодекса Российской Федерации не содержит, отметил суд. Напомним, квартиру Татьяны Федотовой посещала кандидат в президенты Ксения Собчак . Политик 15 февраля 2018 года своими глазами увидела трещины и плиту, которая грозит рухнуть в любой момент. Собчак отправилась на серьезный разговор к чиновникам. Ей сообщили, что в Орле аварийными признаны более 150 домов. На их расселение нужно 2,5 миллиарда рублей. Федеральная программа, которая помогала в этом вопросе, — завершена. Сообщение Орловчанку, у которой «гостила» Собчак, не смогли выселить из квартиры появились сначала на РИА 57.