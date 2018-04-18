ГЗК отказала инвестору в увеличении площади будущего технопарка на юго-западе Москвы

«ГЗК, возглавляемая мэром Сергеем Собяниным , согласилась с нецелесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы в отношении территории по адресу: ул. Азовская, вл. 26 (ЮЗАО)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что инвестор обратился к ГЗК с просьбой увеличить предельную плотность застройки территории с 15 тыс. до 17 тыс. кв. м для строительства технопарка.