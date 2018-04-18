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ГЗК отказала инвестору в увеличении площади будущего технопарка на юго-западе Москвы
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ГЗК отказала инвестору в увеличении площади будущего технопарка на юго-западе Москвы 

Агентство «Москва» 2 часа назад
«ГЗК, возглавляемая мэром Сергеем Собяниным, согласилась с нецелесообразностью внесения изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) Москвы в отношении территории по адресу: ул. Азовская, вл. 26 (ЮЗАО)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что инвестор обратился к ГЗК с просьбой увеличить предельную плотность застройки территории с 15 тыс. до 17 тыс. кв. м для строительства технопарка.
«ГЗК отказала инвестору в увеличении площади здания, так как данные изменения в будущем могли бы повлечь за собой неудобства для жителей «стартового» жилого дома, который находится на смежном участке», — приводятся в сообщении слова председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева.
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 Ещё 2 источника 
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