Костромичка вынудила «Костромагорстрой» сделать в ее квартире ремонт

Костромичка подала в суд на компанию ООО ИСПО «Костромагорстрой», узнал KOSTROMA.TODAY. Женщина купила квартиру в доме, построенном фирмой.

Двушка в многоэтажке на улице Индустриальной оказалось не пределом мечтаний, а поводом для обращения в соответствующие органы. Костромичка в заявлении отметила, что в ее квартире обнаружилась масса недостатков.

Женщина потребовала строительную компанию устранить все недоделки, а именно — разобрать и переслать покрытие полов, отремонтировать кладку стен и поклеить в квартире обои.

По информации пресс-службы регионального УФССП, суд требования костромички удовлетворил.

В итоге судебный пристав уведомил «Костромагорстрой» о возложенных обязательствах и предупредил о возбуждении уголовного дела, если компания не исполнит решение суда.

В итоге ремонт у костромички был сделан. Качество работ проверил и одобрил эксперт.