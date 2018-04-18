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Костромичка вынудила «Костромагорстрой» сделать в ее квартире ремонт
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Костромичка вынудила «Костромагорстрой» сделать в ее квартире ремонт 

Kostroma.Today 18 минут назад
Фото: Kostroma.Today
Костромичка подала в суд на компанию ООО ИСПО «Костромагорстрой», узнал KOSTROMA.TODAY. Женщина купила квартиру в доме, построенном фирмой.
Двушка в многоэтажке на улице Индустриальной оказалось не пределом мечтаний, а поводом для обращения в соответствующие органы. Костромичка в заявлении отметила, что в ее квартире обнаружилась масса недостатков.
Женщина потребовала строительную компанию устранить все недоделки, а именно — разобрать и переслать покрытие полов, отремонтировать кладку стен и поклеить в квартире обои.
По информации пресс-службы регионального УФССП, суд требования костромички удовлетворил.
В итоге судебный пристав уведомил «Костромагорстрой» о возложенных обязательствах и предупредил о возбуждении уголовного дела, если компания не исполнит решение суда.
В итоге ремонт у костромички был сделан. Качество работ проверил и одобрил эксперт.
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