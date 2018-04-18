Самые «дорогие» вакансии апреля в Казани

Апрельский выпуск рекрутингового сериала о самых «дорогих» вакансиях в Казани . Сколько готовы платить работодатели и что они требуют взамен.

200 000 рублей будет получать директор логистической компании. Нужно всего ничего: сделать так, чтобы организация меньше тратила, но больше зарабатывала. Требуемый опыт работы на аналогичной должности — более 6 лет (успешных, разумеется).

Компании «Электролуч» необходим коммерческий директор. Такой, чтобы умел захватывать доли рынка у конкурентов. Не силой, а за счет выверенной стратегии. Словам не поверят: нужно будет предоставить примеры удачных кампаний. Зарплата — до 350 000 рублей.

Риелтору агентства недвижимости NaKo будут приходить смс о зачислении 350 000 рублей. Главное — хорошо и много продавать (иначе зарплата будет всего 70 000 рублей). Список требований к кандидату состоит из стандартного набора «опыт работы, коммуникабельность и так далее».

Группа компаний «Ассистент» по-прежнему ищет менеджера, который сможет продавать квартиры в новостройках. Видимо, в марте подходящих кандидатур не нашлось. Будущему сотруднику обещают классический график 5/2. Особо рьяным разрешат работать и по выходным. Зарплата — до 400 000 рублей в месяц. Бесплатные парковка, чай, кофе и печенье прилагаются.

Главное предложение апреля — директор по развитию продаж в «Метту» (производство мебели). Компании нужен человек, у которого есть опыт открытия филиалов «с нуля». Сидеть постоянно в офисе не придется — половину рабочего времени займут командировки по всей России . И еще: предстоит переезд из Казани в Уфу за счет компании. Это стоит того, потому что зарплата — до 1 000 000 рублей.

Все предложения работодателей доступны на рекрутинговых сайтах на момент публикации материала.

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