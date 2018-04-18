Ещё
Верховный Суд на стороне потребительских террористов: Договор уступки прав требования неустойки подлежит госрегистрации
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Верховный Суд на стороне потребительских террористов: Договор уступки прав требования неустойки подлежит госрегистрации 

Единый реестр застройщиков 58 минут назад
Фото: Единый реестр застройщиков
Суд высшей инстанции отменил решения судов трех инстанций, вслед за Росреестром отказавшим в госрегистрации договора, по которому дольщица уступила предпринимателю, специализирующемуся на потребительском терроризме, право требования неустойки за просрочку, оставив за собой право требования самой квартиры. Людмила Александрова заключила с ООО «Даверна» договор участия в долевом строительстве многоэтажного дома по адресу: Московская область, г. Видное, ул. Школьная, дом. 11. После того как застройщик не передал квартиру в установленный срок, дольщица уступила предпринимателю Алексею Косареву право требования неустойки за просрочку девелоперской компанией исполнения своих обязательств. Однако при этом право требования самой квартиры к предпринимателю не перешло, а государственная регистрация уступки прав в части получения неустойки действующим законодательством не предусмотрена. На этом основании Управление Росреестра по Московской области отказало в госрегистрации договора цессии. Косарев обжаловал отказ в суде (дело № А41-59308/2016), однако три инстанции в заявленных требованиях предпринимателю отказали, указав, что обязательства, не влекущие обременения на недвижимость, регистрации не подлежат. Но на этом предприниматель, специализирующийся на заключении договоров цессий с дольщиками, не успокоился и обратился с жалобой в Верховный Суд РФ. При этом Косарев ссылался на п. 2 ст. 389 Гражданского кодекса, согласно которому соглашение об уступке требования по сделке, требующей государственной регистрации, должно быть зарегистрировано в порядке, установленном для регистрации этой сделки, если иное не установлено законом. Кроме того, как следует из п. 3 ст. 4 214-ФЗ, договор участия в долевом строительстве заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации, напомнил г-н Косарев. Таким образом, по его мнению, договор уступки права (требования) неустойки по договору участия в долевом строительстве, зарегистрированному в установленном законом порядке, также подлежит государственной регистрации. В итоге позицию заявителя жалобы поддержала Судебная коллегия Верховного Cуда РФ по экономическим спорам, которая отменила судебные акты нижестоящих инстанций и обязала Управление Росреестра по Московской области зарегистрировать договор. Фото: www.cashcirculation.ru Напомним, что 22 января 2018 года Национальное объединение застройщиков жилья обратилось в Минстрой России и Государственную Думу с предложением запретить уступку прав требования неустойки отдельно от основного обязательства. Строительное ведомство и депутаты пока не обозначили своей позиции по данному вопросу.
Единый реестр застройщиков: последние новости
Паркинг как объект недвижимости: что изменил 315-ФЗ В Госдуме обсудили проблемы дольщиков и поставили на вид руководству Ростовской области Регионы смогут напрямую заносить данные в ЕИСЖС
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кобзона похоронят рядом с матерью261
Украинские моряки пригрозили Порошенко190
В России готовят сюрприз для безработных227
Раскрыта цель израильского удара по Сирии8
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой242
Видео
00:33
Запущенный рогаткой украинский дрон полетел над Крымом
Оружие
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение