Верховный Суд на стороне потребительских террористов: Договор уступки прав требования неустойки подлежит госрегистрации 

Суд высшей инстанции отменил решения судов трех инстанций, вслед за Росреестром отказавшим в госрегистрации договора, по которому дольщица уступила предпринимателю, специализирующемуся на потребительском терроризме, право требования неустойки за просрочку, оставив за собой право требования самой квартиры. Людмила Александрова заключила с ООО «Даверна» договор участия в долевом строительстве многоэтажного дома по адресу: Московская область, г. Видное, ул. Школьная, дом. 11. После того как застройщик не передал квартиру в установленный срок, дольщица уступила предпринимателю Алексею Косареву право требования неустойки за просрочку девелоперской компанией исполнения своих обязательств. Однако при этом право требования самой квартиры к предпринимателю не перешло, а государственная регистрация уступки прав в части получения неустойки действующим законодательством не предусмотрена. На этом основании Управление Росреестра по Московской области отказало в госрегистрации договора цессии. Косарев обжаловал отказ в суде (дело № А41-59308/2016), однако три инстанции в заявленных требованиях предпринимателю отказали, указав, что обязательства, не влекущие обременения на недвижимость, регистрации не подлежат. Но на этом предприниматель, специализирующийся на заключении договоров цессий с дольщиками, не успокоился и обратился с жалобой в Верховный Суд РФ. При этом Косарев ссылался на п. 2 ст. 389 Гражданского кодекса, согласно которому соглашение об уступке требования по сделке, требующей государственной регистрации, должно быть зарегистрировано в порядке, установленном для регистрации этой сделки, если иное не установлено законом. Кроме того, как следует из п. 3 ст. 4 214-ФЗ, договор участия в долевом строительстве заключается в письменной форме, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации, напомнил г-н Косарев. Таким образом, по его мнению, договор уступки права (требования) неустойки по договору участия в долевом строительстве, зарегистрированному в установленном законом порядке, также подлежит государственной регистрации. В итоге позицию заявителя жалобы поддержала Судебная коллегия Верховного Cуда РФ по экономическим спорам, которая отменила судебные акты нижестоящих инстанций и обязала Управление Росреестра по Московской области зарегистрировать договор. Фото: www.cashcirculation.ru Напомним, что 22 января 2018 года Национальное объединение застройщиков жилья обратилось в Минстрой России и Государственную Думу с предложением запретить уступку прав требования неустойки отдельно от основного обязательства. Строительное ведомство и депутаты пока не обозначили своей позиции по данному вопросу.