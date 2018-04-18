«Территорию оценщиков захватят роботы». Ведущие оценочные компании Екатеринбурга / РЕЙТИНГ

Цены на услуги оценочных компаний за последний год не изменились, а в ближайший год вырастет запрос на оспаривание кадастровой стоимости объектов. Лидеры свердловского рынка и их прогнозы — на DK.RU. «Деловой квартал» провел исследование рынка оценочных компаний в Екатеринбурге Свердловской области . Первое и второе места по обороту от оценочной деятельности заняли Оценочная компания «Априори» и ГК «Метрикс». Основной пул клиентов этих компаний составляют юридические лица — 75% и 88% соответственно. Третью позицию в рейтинге занял «Областной центр экспертиз», компания специализируется на услугах для частных клиентов — доля физлиц-клиентов компании составляет 64%.

Самые динамичные компании-участники рейтинга по росту оборота в 2017 г. : «Уральское бюро экспертизы и оценки» — прирост оборота компании 57% к 2016 г., «Областной центр экспертиз» — прирост оборота компании 19% к 2016 г.

Тройка лидеров по количеству корпоративных клиентов в рейтинге журнала и портала «Деловой квартал»: «Уральское бюро экспертизы и оценки», Оценочная компания «Априори», «Консалтинг Групп» — на долю компаний приходится 70% корпоративных клиентов в совокупном клиентопотоке участников рейтинга в 2017 г.

Методика

В ТОП-лист оценочных компаний Екатеринбурга по итогам деятельности 2017 г. вошли региональные компании, предоставляющие услуги по оценочной деятельности, действующие на территории Екатеринбурга и Свердловской области. Как проводился отбор участников На первом этапе специалисты аналитической группы журнала и портала «Деловой квартал» провели экспертный опрос среди руководителей крупнейших компаний в сфере оценки на территории региона для определения круга крупнейших компаний и показателей их деятельности, проанализировали перечень компаний в справочных веб-ресурсах и сайты названных компаний. На втором этапе на основании полученных данных был определен круг компаний, которым специалистами аналитической группы журнала было предложено предоставить информацию в отправленных анкетах для участия в рейтинге. Запрашивались показатели деятельности по обороту и структуре клиентов за 2017 г. Информация, полученная от компаний, перепроверена. Основной ранжирующий показатель — оборот от оценочной деятельности компании за 2017 г., млн руб. Дополнительные показатели — количество клиентов, обратившихся к услугам оценки в 2017 г., и количество клиентов — юридических лиц, обратившихся к услугам оценки в 2017 г.

Как кадастр и СРОО влияют на рынок оценки

В числе ключевых законодательных событий 2017 г., которые в ближайшие два-три года существенно изменят структуру рынка оценочных услуг: введение квалификационного экзамена, обязательного для всех оценщиков, реорганизация СРОО и вступление в силу закона «О государственной кадастровой оценке».

1| Согласно последним изменениям в Федеральном законе «Об оценочной деятельности в РФ», каждый специалист по оценке обязан сдать квалификационный экзамен в срок до 1 апреля 2018 г. В противном случае деятельность оценщика будет вне закона. В случае успешной сдачи экзамена по новым правилам оценщик может работать только по направлениям, указанным в квалификационном аттестате, выделяют следующие направления — оценка движимого и недвижимого имущества, бизнеса, нематериальных активов и интеллектуальной собственности.

2| Также в соответствии с последними изменениями в законе, число оценщиков-членов СРОО должно соответствовать необходимому минимуму. В противном случае СРОО будет исключено из реестра с последующей ликвидацией или будет вынуждено объединиться с другим СРОО.

3| Согласно закону «О государственной кадастровой оценке», оценку кадастровой стоимости жилых объектов и земельных участков будут проводить только специальные государственные бюджетные учреждения (ГБУ), которые сейчас создаются на местах региональными властями. Для их создания во всех регионах определен переходный период до 2020 г. До наступления этого момента кадастровую оценку могут продолжать проводить и независимые оценщики. Правительством Свердловской области уже создано ГБУ СО «Центр государственной кадастровой оценки», которое зарегистрировано в ЕГРЮЛ 17.01.2018 г. Также уже имеется Приказ МУГИСО от 08.02.2018 г. № 243 «О проведении государственной оценки объектов недвижимости, расположенных на территории Свердловской области», годом проведения работ определен 2019 г.

Тренды рынка оценочных компаний

В 2017 г. общий клиентопоток участников ТОП-листа вырос на 14%. В основном приток новых клиентов происходил за счет частных лиц. В компаниях, которые предоставляют услуги преимущественно юридическим лицам, рост клиентов был незначительным или наблюдался отток клиентов. По итогам года доля физических лиц в совокупном клиентопотоке оценочных компаний составила — 57%, юридических лиц — 43% соответственно.

В 2017 г. оборот оценочных компаний напротив — сократился на 2,3% до 196,7 млн руб. На падение оборота оценочных компаний повлияло как снижение притока новых корпоративных клиентов, так и сокращение числа запросов на многие виды оценки со стороны бизнеса. Также негативное влияние на рост оборота компаний продолжает оказывать ситуация с демпингом на рынке оценки. В 2017 г. цены на услуги оценщиков оставались на уровне 2016 г. В среднем стоимость одного часа работы оценщика равнялась 880 руб.

Традиционно основное число запросов клиентов приходилось на оценку недвижимости. Востребованными направлениями в оценке недвижимости оставались оценка кадастровой стоимости объектов и залогового имущества. По данным профсообщества, на долю кадастровой оценки в обороте компаний от оценки недвижимости по физическим и юридическим лицам приходится от 15 до 20%. До полной монополизации государством кадастровой оценки, число запросов на данную услугу в частных оценочных компаниях несмотря на сокращение, будет оставаться высоким, предполагают участники ТОП-листа. В 2017 г. в сегменте корпоративных клиентов оценочных компаний доля запросов на оценку недвижимости составила 68,7% обращений. Еще 14,3% и 12,5% запросов пришлись на оценку оборудования и транспорта, бизнеса и ценных бумаг соответственно. В целом за год участники ТОП-листа предоставили услуги по оценочной деятельности 3394 компаниям.

В числе зарождающихся тенденций рынка оценочной деятельности — переход к автоматизации. Как отмечают участники ТОП-листа, в первую очередь, соответствующие технологии искусственного интеллекта заменят труд оценщиков в низкоквалифицированных сегментах таких как — оценка квартир, автотранспорта. К автоматизации оценочной деятельности будут переходить как сами участники рынка, так и крупные предприятия-клиенты, которые имеют достаточно средств для инвестиций в новые технологии, например, банки. Безусловно, это сделает банки более автономными от услуг оценочных компаний.

В 2018 г. вступившие в силу законодательные изменения приведут к изменению структуры рынка. Участники рынка будут укрупняться — в ближайшей перспективе СРОО начнут объединяться, мелкие компании будут уходить с рынка, крупные федеральные игроки начнут вытеснять региональных.

Прогнозы участников топ-листа

— Главным событием конца 2017 и 2018 г. стала государственная квалификационная аттестация по направлениям, которая объединила оценщиков всех СРО через взаимную поддержку друг друга в общей задаче сохранить отрасль. Наша компания тоже уделила подготовке специалистов большое и особое внимание. В середине 1 квартала 2018 г. все специалисты успешно прошли аттестацию и сохранили право подписи отчетов об оценке. При сохранении текущей тенденции сдачи экзаменов возможно, что количество как оценщиков, так и СРОО может значительно уменьшиться.

Роста спроса на оценку ожидаем только параллельно росту показателей реальных секторов экономики в нашей стране. Стимулом к развитию должен стать переход российского бухгалтерского учета на современные стандарты, которые будут активнее учитывать рыночные стоимостные показатели и помогут отражать в отчетах реальную финансовую картину по предприятиям, что так же может быть выгодно государству в части собираемости налогов.

Артур Мосгольд, директор оценочной компании «Инвест-Актив-Оценка»:

— Начавшаяся автоматизация процесса оценки может в перспективе оставить без работы часть оценщиков. Хотя захват роботами территории оценщиков, наверное, будет происходить постепенно. Сегодня современная автоматика способна собирать нужную информацию с соответствующих сайтов, хранить ее и систематизировать; обрабатывать изображения аналогов и объекта оценки; при необходимости может даже сделать голосовой звонок представителю и распознать его ответы и т.д. Однако разработка и внедрение таких систем очень дорогостоящи, произведенные инвестиции вернуть будет не так-то просто, во всяком случае, для самих оценочных компаний, которые не располагают большими инвестиционными возможностями. Поэтому автоматизация оценки начнется с отдельных сегментов рынка и соответствующего вида объектов оценки.

Марина Головченко, руководитель компании «ЭНСО Оценка»:

— В ближайшее время на рынке оценки будет большой спрос на снижение кадастровой стоимости жилых объектов, поскольку физические лица-владельцы недвижимости будут платить налог с кадастровой стоимости объекта. Также ожидается большой приток клиентов со стороны ТСЖ и управляющих компаний, которые будут снижать кадастровую стоимость домов в целом. Большой спрос будет и на оценку жилых объектов для банков в рамках ипотечного кредитования.

Конкуренция останется в прежних объемах, поскольку, возможно, продлят срок сдачи квалификационных экзаменов оценщиков, соответственно, в этом году количество оценщиков на рынке существенно не снизится.

Игорь Теущаков, директор оценочной компании «Ассоциация „Налоги России “:

— В 2018 г. давление государства на отрасль через избыточное регулирование и введение различных барьеров, подобных новому квалификационному экзамену, завышенным требованиям к страховкам, необходимому количеству оценщиков в фирме и т.п., продолжится. Это приведет к укрупнению и вытеснению региональных компаний московскими или питерскими.

В числе зарождающихся тенденций в оценке, особенно в ее низкоквалифицированных сегментах, таких как оценка квартир, автотранспорта и т.п. — переход к автоматизации оценочного процесса и появление элементов искусственного интеллекта (ИИ). Думаем, в ближайшие два-три года в этих сегментах оценка будет полностью переформатирована крупными игроками — в основном банками в соответствии с новыми возможностями технологий ИИ.