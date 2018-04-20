Вводится новый регламент пересмотра кадастровой стоимости недвижимости

Документом утверждается порядок работы комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости. Согласно приказу, комиссия рассматривает данные вопросы только в отношении объектов своего региона. К заявлению о пересмотре стоимости, которое можно подать в том числе в МФЦ или через интернет, необходимо приложить выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости недвижимости, отчет об оценке его рыночной стоимости и копию документа, подтверждающего права на объект. Если каких-либо документов не хватает, комиссия в течение 5 рабочих дней после подачи заявления должна сообщить об этом заявителю. Данные по каждому заявлению должны быть как минимум за 5 дней до заседания комиссии выложены на сайте местного органа исполнительного власти.

Заседание комиссии должно проводиться открыто. Основным критерием принятия решения устанавливается соответствие отчета об оценке рыночной стоимости требованиям закона об оценочной деятельности.

Перед голосованием член комиссии обязан заявить самоотвод, если он прямо или косвенно заинтересован в исходе голосования. Право сделать отвод кого-либо из участников голосования есть также у заявителей и других членов комиссии.

Решение комиссии должно приниматься открытым голосованием большинством голосов. При этом членам комиссии запрещается «воздерживаться» от голосования — они должны выражать свое мнение только словами «за» и «против». При равенстве мнений решение считается принятым в пользу заявителя.