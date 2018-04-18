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Более 20 отелей Москвы оштрафованы на 860 тыс. рублей за завышенные цены во время ЧМ-2018
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Более 20 отелей Москвы оштрафованы на 860 тыс. рублей за завышенные цены во время ЧМ-2018 

ТАСС 2 часа назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Роспотребнадзор оштрафовал более 20 гостиниц Москвы на 860 тыс. рублей за нарушения ценообразования в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом ТАСС сообщил начальник управления гостиничного хозяйства департамента спорта и туризма города Москвы Алексей Тихненко.
"Уже выставлены штрафы более 20 гостиницам Москвы на сумму 860 тысяч рублей за цены, которые они выставили на сайтах. Но таких отелей будет больше, потому что мы отправили в Роспотребнадзор 66 случаев нарушений и сейчас направляем еще семь таких случаев, из которых три неадекватные — им уже несколько раз были высказаны предупреждения. Первой санкцией станет штраф, а дальше, если гостиница посчитает нецелесообразным изменить цены, будут жесткие решения вплоть до дисквалификации лиц, которые не выполняют требования. Надеюсь, до этого не дойдет", — сказал Тихненко.
Чемпионат мира пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Москве на двух стадионах состоятся восемь игр группового этапа, включая матч открытия турнира, две встречи 1/8 финала, полуфинал и финал.
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