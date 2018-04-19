Знаменитый голландский урбанист станет экспертом масштабного форума о жилье в Калининграде

Именитый архитектор из Голландии Вини Маас станет экспертом общероссийского форума «Среда для жизни: всё о жилье», который пройдёт в Калининграде 18-19 мая. Как сообщили калининградским «Вестям» в пресс-службе Единого института развития в жилищной сфере «Дом.РФ», нидерландский урбанист поделится с участниками форума своим мнением о современной жилой среде.

Вини Мааса считают звездой мировой архитектуры. В 2011 году он был награждён самой престижной наградой Франции — орденом Почетного легиона — как соавтор мастер-плана Большого Парижа. В 2012 году Масс выступил в Европейском парламенте с докладом на тему «Как архитектура и урбанизм может усилить Европу?».

Маас — основатель студию MVRDV, которая работает в области конструкции и исследования в области архитектуры, урбанистики и ландшафтного дизайна.

«MVRDV — авангардисты от архитектуры, но их жилые проекты всегда отличает удобство: хорошие планировки, много естественного света, общие пространства на этажах и во дворе», — отметили в институте.

«Форум рассматривает жилищную политику в качестве драйвера развития экономики городов. Как жилье стимулирует городское развитие, по каким правилам создается современное жилье, на что похожа типовая застройка в XXI веке, зачем вовлекать жителей в городские проекты, и что может стать драйвером развития Калининграда — эти и другие вопросы поднимут участники форума», — уточнили в «Дом.РФ».