Деловая программа форума «Среда для жизни» в Калининграде соберет более 700 участников

ТАСС , 19 апреля. Более 700 представителей региональных властей со всей страны, экономистов и девелоперов примут участие в деловой программе форума «Среда для жизни: все о жилье», который с 18 по 19 мая пройдет в Калининграде . Об этом сообщила пресс-служба консалтингового бюро «Стрелка», выступающего программной дирекцией форума.

Помимо деловой составляющей, программа форума включает в себя просветительско-развлекательный фестиваль для горожан «Городские выходные». Но основная задача форума — наладить диалог между представителями власти, девелоперским сообществом и проектировщиками с целью повысить качество жилой среды в России.

В этом году форум «Среда для жизни: все о жилье» посвящен теме развития жилья, участники деловой программы рассмотрят жилищную политику в качестве драйвера развития экономики городов. «Как жилье стимулирует городское развитие, по каким правилам создается современное жилье, на что похожа типовая застройка в XXI веке, зачем вовлекать жителей в городские проекты, и что может стать драйвером развития Калининграда эти и другие вопросы поднимут участники форума», — сообщает пресс-служба.

В рамках деловой программы форума своим мнением о современной жилой среде поделится звезда мировой архитектуры, основатель студии MVRDV Вини Маас ( Нидерланды ), известный в первую очередь как соавтор мастер— плана Большого Парижа.

С 2010 года прирост населения в крупнейших городах РФ составил 5-15%. Продолжается урбанизация, люди едут в города за образованием и работой. В 17 крупнейших агломерациях с населением более 1 млн человек сконцентрировано 33% населения страны (49 млн человек), 38% ВВП.