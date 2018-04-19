Ещё
Деловая программа форума «Среда для жизни» в Калининграде соберет более 700 участников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Деловая программа форума «Среда для жизни» в Калининграде соберет более 700 участников 

ТАСС 1 час назад
Фото: Вести Калининград
ТАСС, 19 апреля. Более 700 представителей региональных властей со всей страны, экономистов и девелоперов примут участие в деловой программе форума «Среда для жизни: все о жилье», который с 18 по 19 мая пройдет в Калининграде. Об этом сообщила пресс-служба консалтингового бюро «Стрелка», выступающего программной дирекцией форума.
"Форум «Среда для жизни: все о жилье» организован Минстроем России и ДОМ. РФ. Он пройдет при поддержке правительства РФ и правительства Калининградской области. Программная дирекция форума — Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка». Деловая программа форума соберет аудиторию из 700 представителей региональных органов власти 85 субъектов РФ, девелоперов, архитекторов, экономистов, а также экспертов по городскому планированию", — говорится в сообщении.
Помимо деловой составляющей, программа форума включает в себя просветительско-развлекательный фестиваль для горожан «Городские выходные». Но основная задача форума — наладить диалог между представителями власти, девелоперским сообществом и проектировщиками с целью повысить качество жилой среды в России.
В этом году форум «Среда для жизни: все о жилье» посвящен теме развития жилья, участники деловой программы рассмотрят жилищную политику в качестве драйвера развития экономики городов. «Как жилье стимулирует городское развитие, по каким правилам создается современное жилье, на что похожа типовая застройка в XXI веке, зачем вовлекать жителей в городские проекты, и что может стать драйвером развития Калининграда эти и другие вопросы поднимут участники форума», — сообщает пресс-служба.
В рамках деловой программы форума своим мнением о современной жилой среде поделится звезда мировой архитектуры, основатель студии MVRDV Вини Маас (Нидерланды), известный в первую очередь как соавтор мастер— плана Большого Парижа.
С 2010 года прирост населения в крупнейших городах РФ составил 5-15%. Продолжается урбанизация, люди едут в города за образованием и работой. В 17 крупнейших агломерациях с населением более 1 млн человек сконцентрировано 33% населения страны (49 млн человек), 38% ВВП.
ТАСС: последние новости
Пятнадцатилетний долгострой в Троицке разрешено ввести в эксплуатацию Минсельхоз: регионам необходимо около 47 млрд рублей для развития инфраструктуры на селе Соборную мечеть в Симферополе достроят к концу апреля 2019 года
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Израиль планирует уничтожить российские С-300665
РФ нашла способ поквитаться с США165
Болгария: спасибо России, но…316
Российским морякам удалось сбежать с Украины145
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца213
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
14:56
Конец эпохи: лидером Кубы стал не Кастро
В мире
04:40
Первый легальный бордель открывается в России
Общество
00:54
РФ получила неожиданное письмо от рядового немца
Политика
00:54
Москва раскрыла истинные цели атаки на Сирию
Политика
00:22
У светской львицы угнали Mercedes и Rolls Royce
Криминал Происшествия
01:30
Редчайший «командирский» Т-90 заметили в Сирии
Оружие Армия
01:07
Борис Галкин показал свою новорожденную дочь
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение