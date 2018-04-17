Почему каждый пятый дом в России не имеет общего имущества

Санкт-Петербург и До 2017 года только Москва Кострома системно занимались восстановлением имущественных прав жителей многоквартирных домов. Сейчас больше 40 регионов создали при правительствах рабочие группы, призванные решать такие задачи. В работу по восстановлению прав жителей на общее имущество включились не только города регионального значения — Нижний Новгород, Тверь , Киров, но и скромные по размерам Бийск Костомукша , поселок Искателей Ненецкого автономного округа и другие. За год удалось вернуть собственникам около 1500 общих помещений в многоквартирных домах.

Общее имущество домов оказалось в собственности муниципалитетов еще с введением Жилищного кодекса, в 1990-е годы. Конечно, городу отошли наиболее привлекательные помещения, в центре города, где уже есть свободные метры для размещения офисов, магазинов, кафе.

При этом даже если город хочет передать помещения в собственность жильцов, сначала по закону их следует признать бесхозными. А это значит, что далее помещение будет выставлено на торги, а не передано собственникам дома. Возвращают общее имущество жильцам без торгов через рабочую группу региона.

Собственность позволяет жильцам распоряжаться помещениями, использовать их по своему усмотрению, сдавать в аренду. Но главное другое — отсутствие собственности на них сопряжено с серьезными проблемами, а иногда с угрозой жизни.

Самые большие риски связаны с организациями, которые занимают подвальные помещения. Это могут быть как арендаторы помещений, принадлежащих городу, так и собственники, которые уже приобрели их. Они мешают обследовать трубы дома, иногда доступ к коммуникациям ограничен даже в случае аварий и серьезных протечек. При этом под свои нужды собственники часто перестраивают помещение, не стесняясь заглублять фундамент, сносить несущие опоры, увеличивать окна, расположенные в фундаменте здания, рассказывает Светлана Разворотнева, исполнительный директор НП «ЖКХ контроль». В России уже было несколько случаев обрушения домов из-за таких недобросовестных владельцев.

За год собственникам квартир вернули 1,5 тысячи общих помещений в многоквартирных домах

Если собственниками общих помещений являются не жильцы, то муниципалитет может в любой момент попросить освободить помещения, принадлежащие городу. Даже если речь идет о тепловом пункте или накопительной камере мусоропровода, что сильно осложняет жизнь жильцов.

При этом муниципалитеты получают реальное право влиять на судьбу дома, ведь право собственности на общее имущество дает право голоса на общем собрании собственников.