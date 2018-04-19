Депутаты волгоградской облдумы отчитались о доходах за 2017 год 

Депутаты Волгоградской областной Думы опубликовали декларации о доходах за минувший год, показав, сколько они заработали, а также какими владеют домами и авто.
Как сообщает корреспондент «АиФ-Волгоград» со ссылкой на документы, больше всех из депутатов заработал представитель «ЕР» Владимир Осьмаков. Его доходы за 2017 год составили 79,4 миллиона рублей. Он владеет дорогим внедорожником Land Rover Range Rover, Lada Largus и мотоцикл. У супруги депутата есть два земельных участка площадью 1 400 и 1040 квадратных метров, дом площадью 258,1 квадратный метр и 3/8 доли квартиры площадью 44,3 квадратных метра, а также дорогой автомобиль Jaguar F-Pace.
Вторым по величине доходов в региональном парламенте оказался сопартиец Осьмакова Илья Кошкарев. Он заработал 20 миллионов рублей. У депутата девять земельных участков, площадь одного из которых составляет 232,5 гектара, а другого — 941,6 гектара. Последними он владеет совместно с кем-то. У него также есть два дома площадью 244 и 70,5 квадратных метра, один из которых достался ему в наследство. Автомобилей Кошкарев декларации не указывал. У супруги депутата есть две квартиры и авто Mercedes-Benz GLE 400.
Третьей по доходам стала Ирина Соловьева из «ЕР», которую все помнят как гендиректора похоронного бюро «Память». Она заработала 18,1 миллиона рублей. У нее есть 10 земельных участков, пять из которых по площади превышают 1 000 квадратных метров. Еще депутат владеет четырьмя домами, семью нежилыми помещениями, оздоровительным лагерем, прудом, 15 «сооружениями». Депутат также заработала на четыре авто: Mercedes-Benz S500, Mercedes-Benz GL 63 AMG, Porsche Cayenne TURBO и Toyota Camry. И даже на катер LARSON SENZA 206 i/о.
Меньше всех депутатов заработал Михаил Таранцов — 597 649 рублей.