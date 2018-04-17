Депутаты Госдумы от Волгоградской области живут на одну зарплату

Депутаты Госдумы от Волгоградской области отчитались о доходах по итогам 2017 года. В целом парламентарии стали зарабатывать немного больше, однако, в основном за счет своих вторых половинок.

Одновременно наметился и гендерный дисбаланс — заработки у депутатов-мужчин выросли скромнее, чем у дам.

Самый богатый парламентарий Волгоградской области — Анна Кувычко . Заработки резко выросли заработки не у нее, а у супруга парламентария, в прошлом вице-премьера правительства Волгоградской области и и.о. мэра Волгограда Роланда Херианова. Сама депутат, известная всему миру своей патриотической песней, заработала в отчетном году 4,6 млн рублей против 3,1 млн годом ранее, а вот Херианов, о котором известно, что он до последнего времени работал топ-менеджером одной из сетей аптек, нарастил заработок с 4,6 млн в 2016-м до без малого 14 млн рублей. В составе собственности четы ничего не изменилось. У самой Кувычко в собственности квартира на 114,5 м2, автомобиль Инфинити QХ70, а в пользовании земельный участок 452 м2 и дом на 75,2 метра, а также квартира в индивидуальный жилой дом 75,2 метра и служебная квартира депутата на 174,4 «квадрата». Сразу отметим, что особо заметного имущества нет ни у кого из волгоградских депутатов. Достаточно крупные земельные участки у агрария Владимира Плотникова и у бывшего главы Еланского района Алекснадра Носова. У последнего четыре участка сельхозназначения, зато у Плотникова, который, с небольшими перерывами, представляет Волгоградскую область в Федеральном собрании (был и сенатором и депутатом) с 1993 года, помимо двух участков, много построек — он владеет не только домом, но и двумя гаражами, баней, сараем, верандой и т.п.

Самый статусный условно волгоградский депутат Евгений Москвичев — председатель парламентского комитета по транспорту и строительству — за год заработал чуть больше 4,6 млн рублей, что примерно равно его доходам и годом ранее. А вот супруга Москвичева, котоаря в 2016-м показала доход почти в 21 млн рублей, ограничилась заработком в 2,7 млн Первый зампред думского комитета по бюджету и самый активный волгоградский депутат Ирина Гусева также заработала 4,6 млн рублей и не изменила уровень дохода. Отметим, что 4,6 млн это фактически зарплата депутата за год — именно ее и задекларировали почти все волгоградские парламентарии.

Отметим, что выросли доходы у депутатов, для которое 2017 стал первым полным годом в федеральном парламенте. Так Татьяна Цыбизова из комиетта по ЖКХ получила те же 4,6 млн против 3 млн годом ранее, а Нина Черняева 4,7 млн, что также больше, нежели в 2016-м, когда член комитета по здравоохранению заработала 3,2 млн Супруг Татьяны Цыбизовой смог увеличить свои доходы, но не так стремительно, как муж Анны Кувычко — с 671 тыс. рублей в 2016-м до 787 тыс. рублей. Уже упомянутый Александр Носов в 2017 году заработал 4,7 млн против 2 млн в 2016-м.

А вот у двоих депутатов доходы снизились. Это ветеран парламентского корпуса, первый зампред комитета по сельскому хозяйству Владимир Плотников, который вместо 5,9 млн рублей получил всего 4,9 миллиона.