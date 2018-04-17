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Плохо пережитый развод в Судиславле вылился в сжигание личных вещей в печи
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Плохо пережитый развод в Судиславле вылился в сжигание личных вещей в печи 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Житель Судиславля отправится на исправительные работы после скандала, который учинил с бывшей супругой. Он сжег ее вещи стоимостью более 15 тысяч рублей в печи, сообщает областная прокуратура.
В начале января он пришел в квартиру своей бывшей супруги, где она жила вместе с детьми. При этом мужчина был пьян. В квартире никого не оказалось, и он решил отомстить своей бывшей пассии — сжег часть ее вещей в печке, а еще часть выкинул во двор и тоже сжег. Общая сумма ущерба составила 15 тысяч 500 рублей.
На суде поджигатель свою вину признал и даже возместил часть ущерба. Несмотря на это, его отправили на 6 месяцев на исправительные работы. Приговор в силу еще не вступил.
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