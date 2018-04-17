Губернатор Алтайского края: новый объезд Барнаула должен улучшить дорожную инфраструктуру

БАРНАУЛ , 17 апреля. / ТАСС /. Проект новой объездной дороги вокруг Барнаула, которая должна помочь разгрузить трассы города и улучшить дорожную инфраструктуру региона в целом, находится на госэкспертизе, а цена будущего объекта, по последним данным, может быть сопоставима с расходами края на содержание дорог за несколько лет, сообщил в понедельник на пресс-конференции губернатор региона Александр Карлин

"Мы сегодня осуществляем госэкспертизу проектной документации, она еще не завершена, я не могу озвучивать цифры цены этого проекта — как раз госэкспертиза это и сделает на официальном экспертном уровне. Я могу сказать одно — речь идет о десятках миллиардов рублей. Для сравнения: мы в этом году из всех источников финансирования направляем на систему автодорог 12 млрд рублей. Это объемы, которые будут сопоставимы с расходованием средств на дорожную инфраструктуру за несколько лет", — сказал Карлин.

По словам губернатора, регион вместе с Минтрансом РФ и Росавтодором ведет работу по определению источников финансирования уникального дорожного объекта «исторического значения для края». Сейчас не исключается, что значительная доля проекта будет профинансирована за счет системы «Платон».

Как сообщалось ранее, изначально стоимость объезда Барнаула оценивали в 18 млрд рублей, но позднее озвучили цифру в 20 млрд рублей. Проект включает строительство более 60 км автодороги I технической категории с четырьмя полосами, 14 мостов, в том числе через реку Обь. Прогноз по интенсивности движения — более 14 тыс. автомобилей в сутки.