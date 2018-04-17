Ещё
Губернатор Алтайского края: новый объезд Барнаула должен улучшить дорожную инфраструктуру
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Губернатор Алтайского края: новый объезд Барнаула должен улучшить дорожную инфраструктуру 

ТАСС 1 час назад
БАРНАУЛ, 17 апреля. /ТАСС/. Проект новой объездной дороги вокруг Барнаула, которая должна помочь разгрузить трассы города и улучшить дорожную инфраструктуру региона в целом, находится на госэкспертизе, а цена будущего объекта, по последним данным, может быть сопоставима с расходами края на содержание дорог за несколько лет, сообщил в понедельник на пресс-конференции губернатор региона Александр Карлин.
"Мы сегодня осуществляем госэкспертизу проектной документации, она еще не завершена, я не могу озвучивать цифры цены этого проекта — как раз госэкспертиза это и сделает на официальном экспертном уровне. Я могу сказать одно — речь идет о десятках миллиардов рублей. Для сравнения: мы в этом году из всех источников финансирования направляем на систему автодорог 12 млрд рублей. Это объемы, которые будут сопоставимы с расходованием средств на дорожную инфраструктуру за несколько лет", — сказал Карлин.
По словам губернатора, регион вместе с Минтрансом РФ и Росавтодором ведет работу по определению источников финансирования уникального дорожного объекта «исторического значения для края». Сейчас не исключается, что значительная доля проекта будет профинансирована за счет системы «Платон».
Как сообщалось ранее, изначально стоимость объезда Барнаула оценивали в 18 млрд рублей, но позднее озвучили цифру в 20 млрд рублей. Проект включает строительство более 60 км автодороги I технической категории с четырьмя полосами, 14 мостов, в том числе через реку Обь. Прогноз по интенсивности движения — более 14 тыс. автомобилей в сутки.
Объездная дорога необходима столице Алтайского края для разгрузки дорог — среднесуточная интенсивность движения на подъездах к Барнаулу достигает 20 тыс. автомобилей, и показатель постоянно растет. Транзитный транспорт затрудняет движение, дорожное покрытие разрушается быстрее, увеличивается себестоимость перевозок грузов и пассажиров. Объездная дорога поможет решить эту проблему — она соединит федеральные трассы Р-256 (Чуйский тракт) и А-322 и обеспечит вывод транзитного автотранспорта из центра города.
ТАСС: последние новости
Участок Косы Тузла передан в федеральную собственность для строительства Крымского моста Главгосэкспертиза одобрила проект участка ВСМ от Владимира до Нижнего Новгорода Доходы главы Костромской области за 2017 год снизились более чем на треть
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Смертельное оружие» КНР, «отзыв» студентов и другие события дня16
95-летний Этуш бежит из России вместе с женой161
У Порошенко нашли секретную фабрику172
Кобзон выбрал место на кладбище80
Америка решила помешать Трампу12
Видео
01:19
Путин созвал совещание по текущей экономической ситуации
Экономика
02:30
Украина обстреляла раритетный Т-34
В мире
00:37
Президент Уганды пожелал запретить оральный секс
Африка В мире
01:31
Умер Владимир Тыкке
Шоу-бизнес
02:12
Москвичи прибрали за питомцами
Новости Москвы
01:00
Москвичи прониклись «Витязями»
Новости Москвы
04:00
Захарова прокомментировала блокировку Telegram
Политика
01:19
Коса Тузла стала федеральной собственностью
Недвижимость Экономика
00:43
Москвичи увидят яркую Венеру
Новости Москвы
01:37
Россия отказалась перевозить грузы НАТО
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение